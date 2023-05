Les actions de Chill Brands montent en flèche après la signature d'un accord pour le lancement au Royaume-Uni

Chill Brands Group PLC - société de produits à base de CBD basée au Colorado (États-Unis) - signe un accord avec The Vaping Group Ltd pour lancer des produits de vapotage sans nicotine au Royaume-Uni. The Vaping Group introduira ces produits auprès des grands détaillants, des chaînes de magasins spécialisés et des points de vente indépendants. L'entreprise affirme que ce partenariat améliorera ses perspectives commerciales et les performances à court terme de sa gamme de produits de vapotage sans nicotine. Les ventes au Royaume-Uni des produits de vapotage de Chill Brands devraient débuter cet été. Le marché britannique du vapotage est estimé à environ 3,5 milliards de livres sterling.

Callum Sommerton, directeur général de Chill Brands, déclare : "Alors que l'objectif d'une Angleterre sans tabac d'ici à 2030 se profile à l'horizon, la possibilité pour Chill Brands de concilier responsabilité sociale et opportunités commerciales ne pourrait être plus claire. Avec le soutien de The Vaping Group, nous sommes convaincus que les dispositifs Chill Zero peuvent devenir le leader des dispositifs de vapotage sans nicotine au Royaume-Uni."

Cours actuel de l'action : 8,90 pence, en hausse de 23 %.

Variation sur 12 mois : en hausse par rapport à 2,85 pence

