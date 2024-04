(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Schroder Japan Trust PLC - investit dans des actions japonaises - La valeur nette d'inventaire par action est de 272,36 pence au 31 janvier, en hausse par rapport à 237,77 pence par action un an plus tôt. La valeur nette d'inventaire affiche un rendement total positif de 10,3 % pour les six mois se terminant le 31 janvier, surpassant l'indice de référence, le Tokyo Stock Price Index, qui a enregistré un rendement positif de 9,1 %. La société ne déclare pas de dividende intérimaire, comme l'année précédente. Selon le président Philip Kay, la performance a été "favorisée par une bonne sélection de titres dans les secteurs des machines, du verre et de la céramique, ainsi que de l'information et de la communication". D'un point de vue stylistique, les actions de valeur ont surperformé la partie croissance du portefeuille". Il déclare que les actions japonaises ont "bénéficié d'un solide début d'année 2024" et que sa société "reste très positive sur les perspectives à long terme du marché des actions parce que les entreprises japonaises sont au milieu d'une transformation majeure qui se traduit déjà par une amélioration des rendements pour les actionnaires".

----------

Mobeus Income & Growth 4 VCT PLC - venture capital trust - La valeur de l'actif net est de 73,09 pence par action au 31 décembre, en baisse par rapport à 80,05 pence à la même date l'année précédente. Rendement total positif de 5,0 % pour 2023, contre un rendement négatif de 15,5 % pour 2022. Le portefeuille est évalué à 53,2 millions de livres sterling au 31 décembre, contre 46,0 millions de livres sterling. Il fait état d'un gain de 4,3 millions de livres sterling sur les mouvements d'évaluation, contre une perte de 15,5 millions de livres sterling l'année précédente. Le président Graham Paterson déclare que la société "a été confrontée à des conditions économiques difficiles au Royaume-Uni au cours de cet exercice", et attribue la performance positive de la valeur nette d'inventaire à "la forte performance d'un certain nombre d'actifs clés et à un certain degré de résistance dans le reste du portefeuille". Les dividendes pour l'année s'élèvent à 11,00 pence par action, en hausse par rapport à 10,00 pence. M. Paterson déclare : "Le contexte géopolitique et économique de l'année prochaine risque d'être difficile, mais cela peut aussi être l'occasion pour la société de réaliser des investissements de grande qualité et de prendre des participations stratégiques dans des entreprises présentant un grand potentiel pour l'avenir". Il note également que les prochaines élections générales au Royaume-Uni devraient s'accompagner d'une "période d'incertitude".

----------

NB Global Monthly Income Fund - investit dans le crédit traditionnel, tel que les obligations et les prêts, et dans le crédit alternatif, tel que le crédit en détresse et la mezzanine - émet un rapport annuel pour 2023 alors que son processus de liquidation progresse. La VNI au 31 décembre est de 77 pence par action, en baisse par rapport aux 79 pence de l'année précédente. Le rendement total de la VNI est positif de 5,86 %, contre un rendement négatif de 10 % pour 2022. La VNI sur la base de la liquidation est de 41,2 millions de dollars, en baisse par rapport à 211,4 millions de dollars. Elle déclare avoir distribué environ 6,4 millions de livres sterling de dividendes entre le 27 janvier et le 31 décembre, ce qui équivaut à 7,86 pence par action. Elle indique que ses "investissements restants ont une liquidité très limitée et que le conseil d'administration ne peut pas déterminer avec précision quand ou pour quel montant ils peuvent être réalisés". L'entreprise envisage donc plusieurs options, dont la radiation de la cote de la Bourse de Londres et la mise sous tutelle d'un liquidateur.

----------

VietNam Holding Ltd - fonds d'investissement géré par Dynam Capital Ltd qui soutient les entreprises à forte croissance au Vietnam - déclare que sa valeur nette d'inventaire a augmenté de 4,4 % en mars "en raison de la surperformance de nos participations dans le commerce de détail, les télécommunications et la construction". Note que l'économie vietnamienne a enregistré une hausse du PIB de 5,7 % au premier trimestre 2024, la plus forte expansion du pays au premier trimestre depuis 2020, mais "plus faible" que l'expansion de 6,7 % enregistrée au quatrième trimestre 2023. Ajoute que "la reprise en cours du pays reste bien orientée, les perspectives commerciales et les investissements directs étrangers (IDE) continuant à progresser largement". La société note également "un élan plus positif en mars" pour l'industrie du tourisme et "une poussée de dix ans dans les nouveaux établissements commerciaux au cours du premier trimestre 2024, avec un total de 36 224 nouvelles entreprises enregistrées à l'échelle nationale".

----------

Synthomer PLC - Fabricant de produits chimiques basé à Essex, en Angleterre - Annonce les résultats de l'offre publique d'achat en numéraire, qui a expiré mardi soir, pour les obligations de premier rang en circulation à échéance 2025. L'offre porte sur un montant total de 412,4 millions d'euros et 370,0 millions d'euros seront acceptés pour être rachetés. 150,0 millions d'euros resteront en circulation. La société prévoit un règlement vendredi.

----------

Alpha Group International PLC - Société de services financiers basée à Londres - La société s'attend toujours à ce que ses actions soient admises au segment de cotation premium de la liste officielle et à la négociation sur le marché principal de la Bourse de Londres, et à ce que sa cotation sur l'AIM soit annulée, le 2 mai. La société a annoncé son intention de changer de statut le 3 avril, déclarant que la nouvelle cotation "servira à renforcer notre réputation et à soutenir notre pénétration du marché à mesure que nous nous implantons dans de nouveaux pays et que nous nous engageons auprès de clients plus importants".

----------

Seed Innovations Ltd - investisseur spécialisé dans les entreprises de santé, de bien-être et de cannabis médical en phase de démarrage - prend note du rapport trimestriel de la société Little Green Pharma Ltd. Indique que LGP a réalisé un chiffre d'affaires "record" de 7,3 millions de dollars australiens au cours des trois mois précédant le 31 mars, soit une hausse de 36 % par rapport au même trimestre en 2023. Il indique que les recettes pour l'exercice 2024 ont également augmenté de "près de" 30% pour atteindre un "record" de 25,6 millions AUD, avec un flux de trésorerie opérationnel positif d'environ 500 000 AUD. Seed Innovations détient une participation de 2,44 % dans LGP, soit 7,3 millions d'actions.

----------

Capricorn Energy PLC - Société d'exploration pétrolière et gazière axée sur l'Égypte - Réaffirme son intention de verser un dividende spécial d'environ 50 millions USD, soit environ 39,4 millions GBP, et de procéder à une consolidation de son capital social. Le dividende devrait être versé le 7 juin. La société annonce également que le président non exécutif Craig Van Der Laan a décidé de ne pas se présenter à la réélection et se retirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle du 23 mai. Maria Gordon, directrice non exécutive, lui succédera.

----------

Chill Brands Group PLC - Société de produits CBD - Réception d'une lettre au nom de l'actionnaire Jonathan Swann demandant la tenue d'une assemblée générale. La lettre propose la nomination de Graham Duncan et d'Aditya Chathli en tant qu'administrateurs et la révocation du directeur commercial Antonio Russo et du directeur des opérations Trevor Taylor, et " que toute personne nommée administrateur de la société depuis la date de la demande... soit révoquée ", le tout avec effet immédiat. Chill Brands se dit "profondément préoccupée par cette situation et soutient ses administrateurs". La société "prend un avis juridique" concernant la validité de la lettre et fera une autre annonce "en temps voulu".

----------

Metals One PLC - développeur de projets de métaux en Finlande et en Norvège - déclare qu'il s'attend maintenant à recevoir et à annoncer en mai les résultats d'analyse des intersections non encore analysées de sa cible P5 dans le projet Black Schist Ni-Zn-Cu-Co en Finlande. La société avait précédemment déclaré, fin février, qu'elle s'attendait à recevoir les résultats en mars avant de les communiquer au cours du deuxième trimestre. Elle dit qu'elle "s'attend toujours à partager ses résultats après avoir mis à jour le modèle de bloc et l'estimation des ressources au deuxième trimestre 2024, comme indiqué précédemment".

----------

Jarvis Securities PLC - fournisseur de services de courtage et d'administration - déclare que le fondateur et directeur général Andrew Grant travaille actuellement au renforcement de l'équipe de direction de la filiale Jarvis Investment Management Ltd, "afin de faciliter son départ à la retraite". La société souligne que M. Grant n'a pas l'intention de quitter son poste de PDG de Jarvis Securities "à ce stade". Cependant, il a l'intention de prendre sa retraite en tant que directeur général de JIML d'ici le 31 mars 2025. Le transfert des responsabilités commencera toutefois le 1er mai, lorsque Will Kett deviendra directeur général adjoint de JIML pour aider à la transition. La société précise qu'aucun changement n'est prévu au niveau de la direction de Jarvis, mais que des changements seront apportés à JIML pour "permettre une transition en douceur et pour qu'Andrew prenne du recul par rapport à cette activité sur une période graduelle". Il confirme toutefois que Kieran Price, directeur financier, et Steve Middleton, directeur non exécutif, conserveront leurs fonctions.

----------

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.