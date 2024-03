Chilwa Minerals Limited est une société d'exploration minière basée en Australie. La société détient une participation dans le projet Chilwa, situé sur les rives du lac Chilwa au Malawi. Le projet Chilwa est situé sur deux licences d'exploration (EL) distinctes, à savoir EL 0671/22 (île Chilwa), qui couvre une superficie d'environ 12,84 kilomètres carrés, et EL 0670/22 (lac Chilwa), qui couvre une superficie de 865,56 kilomètres carrés. Le projet Chilwa comprend quatre zones d'intérêt, à savoir Halala/Namanja, Mposa, Bimbi et Mpyupy. La zone d'intérêt Halala/Namanja se trouve au nord du lac Chilwa, qui est traversé par plusieurs rivières et a une orientation est-ouest de 20 kilomètres. La zone d'intérêt de Mposa est située sur la rive ouest du lac Chilwa et s'étend sur environ six kilomètres de long et 300 mètres de large. La zone d'intérêt de Bimbi est située sur la rive sud-ouest du lac Chilwa. Le prospect Mpyupyu est situé au sud de Bimbi et se compose de trois zones minéralisées distinctes.