Boeing déclare que 141 commandes de jets sont dans les limbes dans le contexte de la guerre en Ukraine

Boeing a dévoilé l'ajustement de son carnet de commandes dans ses données mensuelles sur les commandes et les livraisons, qui montrent également qu'il a livré 41 avions à ses clients en mars.

Le décompte mensuel des livraisons comprend 34 de ses monocouloirs 737 MAX, deux 767 cargo pour FedEx Corp et un 777 cargo pour China Airlines.

Les 41 livraisons de mars - près du double des 22 livraisons de février et une augmentation par rapport aux 29 livraisons de l'année dernière - reflètent le rebond des voyages et la demande de fret liée aux pandémies. Boeing a déclaré que les livraisons depuis le début de l'année s'élevaient à 95 appareils.

Cependant, les livraisons de son 787 Dreamliner restent gelées car Boeing effectue des inspections et des réparations sur les avions de ligne bicouloirs mis sur la touche par des problèmes de production depuis plus d'un an.

En mars, Boeing a enregistré des commandes pour 53 avions, tandis que des clients ont annulé des commandes pour 15 jets. Après déduction des commandes annulées et des modèles échangés, Boeing a enregistré 38 commandes, a-t-il déclaré.

Pour les trois premiers mois de l'année, les commandes de Boeing sont passées de 114 à 167, selon Boeing. Si l'on exclut les cas où les clients ont annulé des commandes ou échangé des modèles, ses commandes s'élèvent à 145, contre 107, selon Boeing, dont le siège est à Chicago.

Après ajustement des transactions jugées peu susceptibles d'aboutir à une livraison effective, les commandes nettes pour le trimestre à ce jour sont passées de 179 à 76, selon Boeing.

Dans l'ensemble, le carnet de commandes officiel de Boeing est passé de 4 375 à 4 231.

Boeing a déclaré que l'ajustement comptable comprenait 141 avions retirés de son carnet de commandes en raison de la guerre en Ukraine, qui a entraîné des sanctions internationales contre la Russie et ruiné l'industrie aérienne ukrainienne.

Boeing a déclaré que la plupart des commandes maintenant en question étaient destinées à des transporteurs russes et ukrainiens. Les commandes concernaient principalement sa famille d'avions 737 MAX, son best-seller, bien que plus d'une douzaine de ses modèles à large fuselage 777 et 787 soient également concernés.

Les acheteurs ont annulé des commandes de 15 appareils en mars, dont un 737 MAX pour le bailleur Aviation Capital Group, 11 737 MAX pour un acheteur non identifié, et un 787-9 Dreamliner chacun pour Air China et la société de leasing Avolon ou sa filiale CIT.