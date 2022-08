La demande d'avions gros porteurs reprend de la vigueur avec le Boeing 787.

Le planificateur américain a livré mercredi son premier Dreamliner depuis mai 2021, ce qui constitue une étape importante pour le constructeur après les problèmes de production de son gros porteur.

Boeing doit maintenant passer par des contrôles réglementaires minutieux pour obtenir la livraison d'autres 787, tout en réduisant un arriéré d'environ 120 avions stockés à l'extérieur de ses usines.

Mais les analystes disent qu'il y a de plus en plus de demande pour ces jets après des années de surabondance sur le marché.

De l'Asie de l'Est au Golfe, plusieurs compagnies aériennes renouvellent leurs flottes de gros-porteurs.

L'Arabie Saoudite discute d'une commande potentiellement importante de jets à large fuselage, selon trois sources industrielles, bien que les discussions aient fluctué pendant plusieurs années sans qu'un accord soit annoncé et que le moment d'une décision puisse être éloigné.

Mais comme Riyad investit dans le tourisme et l'aviation dans le cadre de son plan Vision 2030 visant à diversifier l'économie, une personne suivant l'affaire a prédit une décision "plus tôt que tard", les Boeing 787 et 777X faisant partie du panorama potentiel.

China Airlines, soutenue par le gouvernement taïwanais, étudie les options pour renouveler une flotte de 22 jets Airbus A330 dans une compétition entre le 787 et l'Airbus A330neo.

Malaysia Airlines est sur le point d'annoncer lundi un accord pour l'acquisition de 20 gros porteurs A330neo, dont la moitié environ serait achetée directement à Airbus.

"Je suis fermement convaincu qu'avec la réouverture complète des frontières, nous assisterons au même rebond des voyages internationaux que celui que nous avons constaté sur les marchés intérieurs", a déclaré jeudi Aengus Kelly, directeur général d'AerCap, la plus grande société de leasing au monde.

"Étant donné le niveau de demande et de requête que nous observons pour les avions gros-porteurs, il est clair que les compagnies aériennes en sont également convaincues."

Le trafic international s'est accéléré depuis le début de l'année, bien que l'Association internationale du transport aérien affirme qu'il a encore un long chemin à parcourir avant de retrouver les niveaux d'avant la pandémie.

"Ce que nous voyons actuellement, c'est définitivement une reprise qui s'installe sur certains marchés internationaux", a déclaré Ihssane Mounir, vice-président senior des ventes commerciales et du marketing de Boeing, après le salon aéronautique de Farnborough le mois dernier.

REBOND DE LA DEMANDE

"Le transatlantique est vivant et se porte bien", a déclaré Mounir aux journalistes. "Vous constatez une demande très robuste entre l'Europe et les États-Unis et ... entre le Moyen-Orient et l'Europe et les États-Unis. Les gens sortent à nouveau la tête de l'eau et ... font des projets."

Le regain d'intérêt s'explique en partie par les retards causés par les constructeurs eux-mêmes ainsi que par l'examen réglementaire accru suite à la récente crise de sécurité du Boeing 737 MAX.

Le grand bimoteur 777X de Boeing a été repoussé à 2025, soit cinq ans plus tard que prévu initialement, et le 787 a connu une pause d'un an dans ses livraisons.

"Il y a un réel rebond de la demande de gros-porteurs, mais la disponibilité est courte en raison des retards de fabrication et de développement. Elle n'est donc pas encore revenue aux niveaux d'avant le COVID", a déclaré Bertrand Grabowski, conseiller indépendant en aviation.

"Le 777X est en retard et le programme a ses propres problèmes et la disponibilité du 787 a été inégale", a-t-il ajouté.

Pour ajouter à la pression, Airbus est confronté à des problèmes de chaîne d'approvisionnement.

"Le jury ne sait pas si Airbus parviendra à atteindre son objectif de livraison pour l'A350", ajoute M. Grabowski.

Selon les responsables de l'industrie, la Chine continue de laisser les marchés dans l'expectative et constitue peut-être la plus grande partie du puzzle de la demande.

Nombreux sont ceux qui considéraient que la porte était restée entrouverte pour une commande importante de gros porteurs Boeing après que la dernière grosse commande chinoise de juillet, qui portait uniquement sur des modèles plus petits à fuselage étroit, ait été attribuée à Airbus.

En septembre, la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, a déclaré que le gouvernement chinois empêchait ses compagnies aériennes nationales d'acheter des "dizaines de milliards de dollars" d'avions Boeing. La Chine a tendance à équilibrer ses achats de jets au fil du temps, mais elle a effectivement été absente du marché pendant cinq ans, la demande ayant été entravée d'abord par les tensions commerciales, puis par la pandémie, selon les analystes.

Maintenant, le commerce potentiel avec des entreprises américaines emblématiques a été propulsé dans la fureur entourant la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan, ainsi que les exercices militaires chinois autour de l'île autoproclamée par la Chine.

La réduction du trafic aérien, alors que des millions de personnes restent enfermées, constitue également un frein à la demande, a déclaré la semaine dernière Greg Waldron, rédacteur en chef de FlightGlobal pour l'Asie.