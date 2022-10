Taiwan accueille à nouveau des visiteurs après avoir mis fin aux règles de quarantaine COVID

Taïwan a maintenu certaines de ses règles d'entrée et de quarantaine alors qu'une grande partie du reste de l'Asie les a assouplies ou complètement levées, bien qu'en juin, elle ait réduit le nombre de jours d'isolement requis pour les arrivants à trois contre sept auparavant.

Alors que Taïwan a signalé près de sept millions de cas domestiques depuis le début de l'année, le gouvernement a poursuivi sa réouverture, affirmant que la vie doit revenir à la normale, notamment en raison des taux de vaccination élevés.

Le gouvernement a accueilli les premiers arrivants bénéficiant de la fin de la quarantaine sur un vol en provenance de Bangkok à l'aéroport international principal de Taiwan à Taoyuan, à l'extérieur de Taipei.

Des touristes enthousiastes ont posé pour des photos au milieu d'une foule de médias et d'officiels, et ont été accueillis à la descente de l'avion par le directeur général du Bureau du tourisme, Chang Shi-chung.

"C'est l'occasion de faire revivre et de reconstruire le tourisme transfrontalier", a déclaré Chang aux journalistes.

Certaines règles demeurent, notamment l'obligation pour les personnes de surveiller leur santé pendant sept jours après leur arrivée et d'effectuer des tests rapides sur elles-mêmes.

Les deux principaux transporteurs taïwanais, China Airlines Ltd et Eva Airways Corp, ont intensifié leurs vols, rétablissant la capacité sur les routes qui avaient été supprimées pendant la pandémie et prévoyant de nouveaux services vers des villes comme Da Nang au Vietnam.

Les citoyens taïwanais et les résidents étrangers n'ont pas été interdits de quitter le pays puis d'y revenir pendant la pandémie, mais ils ont dû rester en quarantaine chez eux ou à l'hôtel pendant deux semaines maximum.

Avant la pandémie, Taïwan était une destination touristique populaire, principalement pour les voyageurs du Japon, de la Corée du Sud et de l'Asie du Sud-Est, attirés par la cuisine et la beauté naturelle de l'île.