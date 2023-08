China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd est une société de négoce de carburéacteur basée à Singapour. La société est engagée dans le négoce et la fourniture de carburéacteur et le négoce d'autres produits pétroliers, ainsi que dans la détention d'investissements. Les segments de la société comprennent les distillats moyens, les autres produits pétroliers et les investissements dans des actifs liés au pétrole. Le secteur des distillats moyens est engagé dans la fourniture et le négoce de carburéacteur et de gazole. Le segment des autres produits pétroliers se concentre sur l'approvisionnement et le commerce du fioul, du pétrole brut et de l'essence. Le segment des investissements dans les actifs liés au pétrole comprend les investissements dans les actifs liés au pétrole par le biais des participations du groupe dans les entreprises associées. La société est également un fournisseur de carburéacteur importé pour l'industrie de l'aviation civile de la République populaire de Chine (RPC). Elle fournit du carburéacteur aux aéroports internationaux de la RPC, notamment l'aéroport international de Beijing Capital, les aéroports internationaux de Shanghai Pudong et Hongqiao et l'aéroport international de Guangzhou Baiyun.

Secteur Services aéroportuaires