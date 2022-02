China Avionics Systems Co.,Ltd. : La configuration est positive 28/02/2022 | 09:07 Tommy Douziech 28/02/2022 | 09:07 achat En cours

Cours d'entrée : 18.13CNY | Objectif : 22.6CNY | Stop : 16.6CNY | Potentiel : 24.66% Le titre China Avionics Systems Co.,Ltd. présente une configuration technique positive sur le moyen terme. Le timing apparaît opportun pour prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 22.6 CNY. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société dispose d'un mauvais score ESG d'après Refinitiv qui classe les entreprises sectoriellement.

Points forts La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 73% à l'horizon 2023.

Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.

Points faibles La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 43.18 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Fabrication de pièces d'avions Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. CHINA AVIONICS SYSTEMS CO.,.. -19.03% 5 504 SAFRAN 6.39% 55 074 TRANSDIGM GROUP INC. 4.11% 36 741 AECC AVIATION POWER CO.,LTD -21.15% 21 114 HEICO CORPORATION -0.13% 17 577 HOWMET AEROSPACE INC. 12.32% 14 976 AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUSTR.. -16.27% 13 393 MTU AERO ENGINES AG 16.89% 12 597 MEGGITT PLC 1.63% 7 834 SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS.. 17.64% 5 324 CURTISS-WRIGHT CORPORATION -0.25% 5 317

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières CNY USD EUR CA 2021 10 315 M 1 633 M 1 449 M Résultat net 2021 809 M 128 M 114 M Tréso. nette 2021 183 M 28,9 M 25,7 M PER 2021 43,2x Rendement 2021 0,66% Capitalisation 34 770 M 5 504 M 4 885 M VE / CA 2021 3,35x VE / CA 2022 2,90x Nbr Employés 11 138 Flottant 33,4% Prochain événement sur CHINA AVIONICS SYSTEMS CO.,LTD. 16/03/22 Année 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Dernier Cours de Cloture 18,13 CNY Objectif de cours Moyen 24,29 CNY Ecart / Objectif Moyen 33,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Zhuo Yu Chairman & General Manager You Hong Yang Independent Director Hua Gang Xiong Independent Director Jin Chang Zhang Independent Director Fa Jie Wei Independent Director