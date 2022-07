L'assureur doit effectuer des travaux de suivi en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, selon une déclaration de la Commission bancaire et de réglementation de Chine (CBIRC), sans donner plus de détails.

Yi An est l'une des neuf sociétés financières liées à la société Tomorrow Holdings en difficulté, qui a été ciblée dans le cadre d'une répression gouvernementale des risques systémiques posés par les conglomérats financiers.