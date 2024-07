China Bohai Bank Co Ltd est une société basée en Chine qui exerce des activités bancaires intégrées. La société opère dans trois segments. Le segment de la banque d'entreprise fournit une gamme de produits et de services financiers aux entreprises, aux agences gouvernementales et aux institutions financières, notamment des prêts et des avances aux entreprises, le financement du commerce, les activités de dépôt, les services d'agence, les services de gestion de patrimoine, les services de conseil et de consultation, les services de remise et de règlement et les services de garantie. Le segment de la banque de détail fournit des prêts personnels, des activités de dépôt, des services de gestion de patrimoine personnel et des services de transfert de fonds aux clients de détail. Le segment des marchés financiers effectue des opérations interbancaires sur le marché monétaire, des opérations de rachat et des investissements, entre autres.

Secteur Banques