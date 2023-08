China CBM Group Company Limited est une société holding d'investissement basée à Hong Kong dont les activités principales sont l'exploitation, la liquéfaction, la production et la vente de gaz naturel. La société est également impliquée dans la vente de gaz de houille liquéfié, dans la fourniture de services de raccordement à l'approvisionnement en gaz et dans la fabrication et la vente de gazoducs en polyéthylène (PE) par l'intermédiaire de ses filiales. La société investit dans les activités d'exploration et d'exploitation des blocs de méthane de houille à Yangcheng, Shanxi. La société exploite ses activités de distribution dans les provinces du Shanxi, du Guangxi et du Guangdong, entre autres.