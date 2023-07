China Cinda Asset Management Co. est une société de portefeuille d'investissement dont l'activité principale est la fourniture de services financiers ainsi que la gestion d'actifs en difficulté. Avec ses filiales, la société exerce ses activités dans trois secteurs. Le segment des services financiers est impliqué dans la fourniture de services financiers dans des secteurs tels que la banque, les valeurs mobilières, l'assurance, le crédit-bail et la gestion d'actifs. Le segment de la gestion des actifs en difficulté est engagé dans la gestion des actifs provenant de l'acquisition de dettes en difficulté et de l'échange de créances contre des participations et dans la fourniture de services de compensation, de règlement et de services fiduciaires. Le segment Investissement financier et gestion d'actifs s'occupe de la gestion des investissements financiers sur des fonds privés et des sociétés dans certains autres secteurs.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds