La Chine envisage de transférer ses participations dans les gestionnaires de créances douteuses à un fonds souverain -Bloomberg News

Selon cette proposition, le ministère des Finances transférerait ses participations dans China Cinda Asset Management Co, China Great Wall Asset Management et China Orient Asset Management à Central Huijin Investment, a indiqué le rapport citant des personnes familières avec le sujet.

Les appels passés à China Cinda, China Great Wall, China Orient et Central Huijin Investment pour obtenir des commentaires sont restés sans réponse. China Investment Corp, société mère de Huijin, n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires envoyées par courrier électronique.

La Chine a créé les trois sociétés de gestion d'actifs (AMC) et China Huarong Asset Management Co en 1999 pour aider à gérer les créances douteuses des quatre plus grandes banques d'État du pays, qui étaient confrontées à une crise d'insolvabilité.

Mais les gestionnaires d'actifs en difficulté ont dépassé leurs attributions initiales, faisant peser des risques sur le système financier. Lors d'un sauvetage orchestré par le gouvernement en 2021, Huarong, en difficulté, a vu Citic Group dépasser le ministère des finances en tant que principal actionnaire.