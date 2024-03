Le gouvernement malaisien a déclaré qu'il envisagerait d'étendre un projet ferroviaire de 10 milliards de dollars mené par la Chine jusqu'à sa frontière avec la Thaïlande, afin de stimuler les liens économiques entre les voisins d'Asie du Sud-Est.

Faisant partie de l'initiative chinoise Belt and Road, le chemin de fer de 665 kilomètres (413 miles), d'une valeur de 50,27 milliards de ringgit (10,63 milliards de dollars), est en bonne voie pour relier les côtes est et ouest de la Malaisie péninsulaire d'ici à la fin de 2026.

Le ministre malaisien des transports, Anthony Loke, a déclaré mercredi que le gouvernement était ouvert aux propositions d'extension de la voie jusqu'à la frontière thaïlandaise, en vue d'une intégration plus poussée dans les réseaux ferroviaires existants ou de futurs développements d'infrastructures. Il n'a pas donné plus de détails.

"Lorsque la connectivité des voies ferrées entre la Malaisie et la Thaïlande pourra être modernisée et améliorée, le mouvement des marchandises et des passagers entre les deux pays deviendra plus rapide, ce qui stimulera la croissance économique", a déclaré M. Loke devant le Sénat malaisien.

Un porte-parole du ministère thaïlandais des transports n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La liaison ferroviaire originale a été proposée pour la première fois en 2017 et est construite par l'unité malaisienne de China Communications Construction Co Ltd. Elle était achevée à 60 % en mars, selon l'agence de presse étatique Bernama.

La Thaïlande prévoit également d'investir dans un projet de pont terrestre massif dans le sud du pays afin de stimuler la croissance et le commerce mondial. Ce pont permettrait de contourner le détroit de Malacca, une voie maritime étroite entre la Malaisie et l'Indonésie.

"Plutôt qu'un jeu de concurrence à somme nulle, le ministère des transports (malaisien) est convaincu que la Malaisie et la Thaïlande peuvent envisager une coopération plus étroite dans les domaines des transports et du développement national pour un bénéfice mutuel à long terme", a déclaré M. Loke.

(1 $ = 4,7300 ringgit)

(1 $ = 36,3900 baht)