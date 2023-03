Le plus grand constructeur portugais, Mota-Engil, affiche un bénéfice pour 2022, le carnet de commandes atteint un record

La société de construction, qui opère dans plus de 20 pays répartis en Afrique, en Europe et en Amérique latine, a enregistré un bénéfice net consolidé de 41 millions d'euros en 2022, contre 24 millions d'euros il y a un an.

Le chiffre d'affaires global a augmenté de 47% pour atteindre un niveau record de 3,8 milliards d'euros, "alimenté par une forte contribution de l'activité Ingénierie et Construction en Amérique latine et en Afrique avec l'exécution de plusieurs projets à plein régime".

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a augmenté de 31 % pour atteindre 541 millions d'euros en 2022, bien que la marge EBITDA soit tombée à 14 % contre 16 % l'année précédente.

Le chiffre d'affaires en Amérique latine a augmenté de 145 % pour atteindre 1,5 milliard d'euros, devenant ainsi la région qui a le plus contribué au chiffre d'affaires, suivie par l'Afrique, où les ventes ont augmenté de 44 % pour atteindre 1,18 milliard d'euros,

En Europe, le chiffre d'affaires a baissé de 16% à 510 millions d'euros, impacté par une baisse d'activité de 30% en glissement annuel en Pologne en raison de l'incertitude liée au conflit en Ukraine, tandis qu'au Portugal, le constructeur a de grands projets en cours, à savoir des travaux d'extension du métro et un projet de train à grande vitesse.

Le carnet de commandes de la société a atteint un niveau record de 12,6 milliards d'euros, en hausse de 66 % par rapport à l'année précédente, suite à l'attribution de grands projets liés aux infrastructures ferroviaires, principalement en Angola, au Mexique et en Colombie. Les dépenses d'investissement ont augmenté à 351 millions d'euros.

Le constructeur, qui est détenu à 40 % par la famille Mota et à 32,41 % par la China Communications Construction Company (CCCC), prévoit une croissance du chiffre d'affaires d'environ 20 % en 2023.

(1 $ = 0,9422 euros)