Hong Kong (awp/afp) - Le promoteur chinois Dexin a été placé en liquidation judiciaire mardi par un tribunal de Hong Kong, alors que le secteur immobilier en Chine traverse une profonde crise, selon une information rapportée par Bloomberg.

En mars, l'entreprise a déclaré qu'elle était confrontée à une demande de liquidation déposée par la banque publique China Construction Bank, après avoir manqué, en décembre 2022, au rachat d'un capital de 350 millions de dollars de ses billets de premier rang à 9,95%.

La négociation des actions de la société cotée à Hong Kong a été interrompue peu avant midi mardi, après avoir chuté de plus de 6% depuis l'ouverture.

Alors qu'un accord de restructuration avait été approuvé l'année dernière, Dexin n'a pas réussi à s'y tenir.

Le groupe a déclaré un passif total de 64,4 milliards de yuans (8,2 milliards d'euros) à la fin de l'année dernière, selon son rapport annuel 2023.

Un tribunal de Hong Kong avait déjà ordonné en janvier la liquidation du groupe Evergrande, ex-numéro un de l'immobilier en Chine. Country Garden, promoteur chinois privé et Shimao, autre géant, font également l'objet de demandes de liquidation, dans la région administrative spéciale (RAS) de la Chine.

Face à la profonde crise du secteur, le gouvernement chinois a dévoilé à la mi-mai des mesures ambitieuses pour relancer l'immobilier, en adoptant la réduction de l'apport nécessaire à un premier achat, et en proposant que les autorités locales rachètent des logements non vendus ou non livrés.

Le secteur du logement et de la construction représente plus d'un quart du PIB de la deuxième économie mondiale, mais il souffre depuis 2020 d'un durcissement par Pékin des conditions d'accès au crédit pour les promoteurs immobiliers, afin de réduire leur endettement.

Ce durcissement a poussé plusieurs promoteurs au bord de la faillite, tandis que les prix en chute dissuadent les Chinois d'investir dans la pierre.

