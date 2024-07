China Construction Bank Corp (CCB), la deuxième banque commerciale du pays en termes d'actifs, a demandé aux employés de son siège d'accepter une réduction de salaire d'au moins 10 %, ont déclaré lundi deux sources ayant connaissance du dossier.

Les fonctionnaires de haut rang subiront une réduction de salaire plus importante, a déclaré l'une des sources. Les deux sources ont refusé d'être nommées, l'information étant confidentielle.

Les réductions de salaires dans la plupart des filiales de la BCC ont été plus importantes que celles subies par le personnel de son siège, mais certaines de ses entreprises les plus performantes ont limité la réduction des salaires à un pourcentage à un chiffre, a déclaré la source.

CCB n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires de Reuters.

Le resserrement de la ceinture à la CCB souligne les défis auxquels les sociétés financières chinoises sont confrontées dans une économie en ralentissement. Les banques chinoises sont soumises à une pression croissante en matière de rentabilité, car elles sont incitées à fournir des prêts moins chers pour stimuler l'économie chancelante, alors que la demande de prêts reste faible.

La Chine a également poursuivi sa politique de "prospérité commune", le principal organisme de surveillance de la corruption du pays s'étant engagé à éliminer les idées d'une "élite financière" de type occidental.

Cela a incité de nombreuses entreprises financières, tant publiques que privées, à prendre des mesures telles que la réduction des salaires et des primes, et à demander à leur personnel de ne pas porter de vêtements et de montres de luxe au travail.

La Bank of China Ltd a lancé un exercice à l'échelle nationale pour réduire les écarts de salaires entre ses employés et ses cadres moyens et supérieurs, a rapporté Reuters en août 2023.