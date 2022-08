Le bénéfice net a atteint 161,6 milliards de yuans (23,43 milliards de dollars) au cours des six mois jusqu'en juin, contre 153,3 milliards de yuans un an plus tôt, a déclaré la banque dans un document déposé mardi.

Ces données impliquent un bénéfice net de 73 milliards de yuans pour le deuxième trimestre, en hausse de 3,9 % par rapport à l'année précédente, selon les calculs de Reuters.

(1 $ = 6,8982 yuan renminbi chinois)