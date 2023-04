Les créanciers chinois se concentrent sur la gestion des risques dans le contexte de la crise bancaire mondiale

L'effondrement de la Silicon Valley Bank (SVB) montre que les banques devraient se conformer strictement aux exigences réglementaires et aux mesures de gestion des risques, a déclaré Xie Xiaoxue, du département de gestion du crédit de la China Construction Bank Corp (CCB).

Dans le cas contraire, les banques "seraient souvent confrontées à des risques énormes", a-t-il déclaré dans un article publié samedi dans China Finance, un magazine affilié à la banque centrale.

"Les banques commerciales chinoises devraient constamment améliorer la structure organisationnelle de la gestion des risques et renforcer la gouvernance des risques par des mesures saines et prudentes", a écrit M. Xie.

Ces remarques font suite à l'effondrement de la Silicon Valley Bank le 10 mars et à la faillite de la Signature Bank aux États-Unis deux jours plus tard. Le sauvetage du Crédit suisse, soutenu par l'État, a également contraint les décideurs politiques à se hâter de calmer les nerfs des investisseurs.

Les dirigeants des cinq grandes banques chinoises ont déclaré la semaine dernière, lors de la publication de leurs résultats annuels, que les créanciers étaient peu exposés à la crise bancaire. Ils ont néanmoins insisté sur la nécessité de gérer les risques de crédit, de liquidité et de marché.

M. Xie a déclaré que les banques chinoises devraient utiliser pleinement les tests de résistance et d'autres outils pour mesurer l'impact des fluctuations économiques et l'évolution de la situation financière des acteurs du marché.

Cela aiderait les banques à évaluer leur capacité à gérer les suspensions de liquidité à court terme ou les événements de risque causés par l'inadéquation des échéances des actifs et des passifs à moyen et à long terme, a-t-il écrit.

En outre, les banques chinoises devraient "s'en tenir à l'absence de risques financiers systémiques" lorsqu'elles acquièrent des actifs à l'étranger, a écrit Jiang Jianqing, ancien président de l'Industrial and Commercial Bank of China Ltd, dans China Finance.

M. Jiang a déclaré que les banques devraient être prudentes lorsqu'elles achètent des actifs à l'étranger à bas prix après une crise, car les problèmes de l'entreprise à acquérir peuvent ne pas être entièrement visibles, ce qui peut faire peser un lourd fardeau sur l'acheteur.