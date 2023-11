Hui Ka Yan, président du promoteur immobilier China Evergrande Group, a vu ses deux luxueuses demeures situées à Hong Kong saisies par un créancier, a rapporté mercredi le média local HK01.

Les propriétés, situées à The Peak, l'un des quartiers les plus prestigieux de Hong Kong, sont évaluées à plus de 1,5 milliard de dollars HK (192 millions de dollars) et seront officiellement reprises par le créancier dans les jours à venir. Un créancier non identifié a soumis des documents pertinents mardi, a indiqué le rapport, sans préciser la source de ses informations.

Hui est propriétaire des deux maisons de luxe de The Peak, qui ont été données en gage à Orix Asia Capital Ltd en novembre 2021 pour des montants non divulgués, selon le registre foncier.

Le porte-parole d'Orix n'a pas répondu immédiatement aux questions posées par Reuters par téléphone et par courriel, et Evergrande n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Une autre des maisons de Hui, voisine des deux manoirs, a été saisie par la China Construction Bank (Asia) en novembre de l'année dernière.

Evergrande se bat contre une demande de mise en liquidation et a jusqu'au 4 décembre pour dévoiler une nouvelle proposition concrète de restructuration afin d'éviter la liquidation.

Les principaux actifs du groupe à Hong Kong - son siège social et un vaste terrain rural - ont été saisis par les créanciers l'année dernière, après que l'entreprise a manqué à ses obligations publiques en raison d'une pénurie de liquidités. (1 $ = 7,7949 dollars de Hong Kong) (Reportage de Xie Yu ; Rédaction de Sonali Paul)