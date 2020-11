Une unité de la China Construction Bank lève 3 milliards de dollars via une chaîne d'obligations

La première tranche de l'obligation sera négociable sur le marché malaisien des actifs numériques FUSANG Exchange à partir de vendredi et les investisseurs, tant particuliers qu'institutionnels, pourront l'acheter en utilisant des bitcoins ainsi que des dollars américains, a déclaré FUSANG et CCB.

Cette cotation est la dernière étape franchie par les banques dans l'utilisation du blockchain, la technologie qui sous-tend le bitcoin, pour émettre des obligations et autres titres, ce qui pourrait rendre le processus de construction et d'allocation des livres moins coûteux et plus efficace

De nombreuses bourses nouvellement établies qui se concentrent sur les actifs numériques ou les cryptocurrences espèrent faciliter le changement technologique, qui, selon elles, permettrait de titriser et de négocier des actifs auparavant illiquides.

L'obligation a été émise par Longbond Ltd, un véhicule à vocation spéciale créé pour émettre des obligations numériques et déposer les fonds auprès de la succursale de la CCB à Labuan, un centre financier offshore en Malaisie

CCB Labuan a été le principal arrangeur et le sponsor de la cotation de l'obligation qui offrira un taux annualisé de Libor + 50 points de base

Steven Wong, stratégiste opérationnel et financier en chef chez CCB (Malaisie) a déclaré que le but de l'exercice pour la banque était à la fois de voir s'il était techniquement possible d'émettre une obligation sur une chaîne de blocs par le biais d'un échange et de déterminer la profondeur du marché pour un tel produit.

"Des sociétés ont déjà émis des obligations basées sur une chaîne de blocs (preuve de concept), mais aucune de ces obligations n'a jamais été cotée en bourse et disponible pour les investisseurs mondiaux, y compris les petits investisseurs", a déclaré Henry Chong, directeur général de FUSANG Exchange

Certaines bourses numériques envisagent de titriser et de coter des produits plus compliqués comme des projets artistiques ou de propriété commerciale, mais M. Chong a déclaré que cette émission montrait que la technologie pouvait aussi avoir une valeur pour les produits traditionnels