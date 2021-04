12 avril (Reuters) - AIR FRANCE KLM SA:

* AIR FRANCE-KLM ET CHINA EASTERN AIRLINES VONT RENFORCER LEUR PARTENARIAT

* UNE COOPÉRATION COMMERCIALE INTENSIFIÉE ET UNE COLLABORATION ÉTENDUE AUX ACTIVITÉS NON COMMERCIALES

* UNE PRÉSENCE RENFORCÉE SUR LE MARCHÉ DE PÉKIN, AVEC L'INTÉGRATION DES ROUTES PARIS-PÉKIN ET AMSTERDAM-PÉKIN À L'ACTUELLE JOINT VENTURE ENTRE AIR FRANCE-KLM ET CHINA EASTERN AIRLINES Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)