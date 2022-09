China Eastern prévoit une livraison de C919 moins importante que prévu cette année

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle s'attendait à ne recevoir qu'un seul C919, fabriqué par le constructeur d'avions d'État COMAC, contre les trois prévus précédemment.

China Eastern a passé des commandes fermes pour cinq des avions, et les quatre autres livraisons sont maintenant attendues en 2023, selon les résultats semestriels publiés cette semaine qui ont fourni la première mise à jour de ses plans de flotte depuis son rapport annuel publié en avril.

China Eastern a également passé une commande auprès d'Airbus pour 100 de ses avions de la famille A320neo en juillet, pour une livraison de 2023 à 2027, la majeure partie étant prévue à partir de 2024.

L'analyste Kevin Lau de Daiwa, citant une conférence téléphonique avec la direction de China Eastern mercredi, a déclaré aux clients dans une note que la compagnie aérienne n'était pas concernée par les problèmes de production chez Airbus qui ont retardé les livraisons aux compagnies aériennes et aux bailleurs ces derniers mois, car elle pensait que sa grosse commande lui donnerait la priorité.

"Pour le C919, China Eastern sera la première compagnie aérienne mondiale à le mettre en service commercial", a-t-il déclaré. "Toutefois, la direction a ajouté que les nouvelles commandes du C919 seraient soumises à la montée en puissance des capacités d'Airbus."

China Eastern n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

En termes de livraisons d'Airbus, les dernières prévisions de China Eastern l'amèneraient à prendre 19 avions de la famille A320neo cette année, 16 en 2023 et 28 en 2024. En comparaison, ses prévisions d'avril prévoyaient 22 appareils cette année, 13 en 2023 et aucun en 2024.

Le régulateur de l'aviation chinoise a déclaré le mois dernier qu'il cherchait à obtenir les réactions du secteur sur les conditions spéciales pour le C919, signe que la certification est proche après des années de retard.

Air China Ltd et China Southern Airlines Co Ltd et de nombreux loueurs d'avions chinois ont également passé des commandes pour le C919, mais aucun n'a émis de prévisions fermes quant aux dates de livraison.