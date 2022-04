China Eastern reprend ses vols avec le 737-800 moins d'un mois après le crash

PEKIN, 17 avril (Reuters) - China Eastern Airlines a recommencé à utiliser des appareils Boeing 737-800 pour des vols commerciaux moins d'un moins après le crash qui a fait 132 morts et l'a conduit à cantonner au sol plus de 200 de ses avions, selon des données publiées dimanche sur un site internet spécialisé.

Le vol China Eastern MU5843, utilisant un Boeing 737-800 en service depuis trois ans, a décollé de Kunming, dans le Sud-Ouest du pays, et atterri à Chengdu, également dans le Sud-Ouest de la Chine, selon des données de Flightradar24.

L'appareil, qui a bouclé un vol d'essai samedi, a ensuite quitté Chengdu pour rallier Kunming, ajoute le site. Selon lui, un autre 737-800 a fait un vol d'essai dimanche matin à Shanghaï, où est basée la compagnie China Eastern.

Celle-ci a expliqué dans une déclaration à Reuters avoir mené des tests systématiques et des check-ups structurels, et vérifié la compatibilité des données de chaque avion avec une remise en service, qui sera précédée pour tous les appareils d'un vol d'essai.

Les Boeing 737-800 dont les numéros d'enregistrement sont proches de celui de l'appareil qui s'est écrasé le 21 mars font en revanche toujours l'objet de vérifications de maintenance et de procédures d'évaluation, a ajouté China Eastern.

Le mois dernier, un Boeing de la même famille assurant la liaison entre Kunming et Canton a brutalement décroché de son altitude de croisière avant de s'écraser dans les montagnes de Guangxi. C'est la pire catastrophe aérienne dans le ciel chinois en 28 ans.

La Chine a récupéré les deux boîtes noires de l'avion et annoncé qu'elle soumettrait un rapport préliminaire à l'institution des Nations unies en charge de l'aviation, l'OACI, au plus tard 30 jours après la catastrophe. (Stella Qiu et Ryan Woo; Gilles Guillaume pour la version française)