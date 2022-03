Chine-La seconde boîte noire du vol de China Eastern a été retrouvée-médias d'Etat

PÉKIN, 27 mars (Reuters) - Les services de secours chinois ont retrouvé dimanche la seconde boîte noire de l'avion de la China Eastern Airlines qui s'est écrasé lundi dans les montagnes du sud de la Chine, ont rapporté les médias d'Etat.

Ce vol, opéré sur un Boeing 737-800, qui transportait 132 personnes - 123 passagers et neuf membres d'équipage - effectuait une liaison entre les villes de Kunming et de Canton lorsqu'il a brutalement décroché de son altitude de croisière avant de s'écraser et de se désintégrer quasi totalement en raison de la violence du choc.

Il y avait peu d'espoir de retrouver des survivants. Lors d'une conférence de presse tenue tard dans la nuit de samedi à dimanche, les autorités ont annoncé que la mort de toutes les personnes à bord, dont neuf membres d'équipage, avait été confirmée.

La Chine mène l'enquête sur les causes de l'accident. Les Etats-Unis ont été invités à participer aux investigations, le Boeing 737-800 ayant été conçu et fabriqué dans ce pays. (Reportage Ryan Woo et Huiling Zhou; version française Camille Raynaud)