Chine-La seconde boîte noire du vol de l'avion de China Eastern n'a pas été retrouvée-Xinhua

PÉKIN, 25 mars (Reuters) - La seconde boîte noire de l'avion de China Eastern Airlines, qui s'est écrasé lundi dans les montagnes du sud de la Chine, n'a pas encore été retrouvée, a annoncé l'agence de presse officielle chinoise Xinhua.

Plus tôt, CAAC News, une publication gérée par l'administration chinoise de l'aviation civile, avait annoncé dans une publication diffusée sur les réseaux sociaux que la boîte noire avait été retrouvée. Cette publication a depuis été supprimée.

L'appareil, un Boeing 737-800, effectuait un vol entre les villes de Kunming et de Canton. Il transportait 132 personnes, 123 passagers et neuf membres d'équipage. (Reportage Stella Qiu et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)