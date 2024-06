Etihad Airways a créé une coentreprise avec China Eastern Airlines, dans le cadre de laquelle les deux compagnies coordonneront les vols et partageront les revenus sur certaines routes, alors que la compagnie nationale d'Abu Dhabi cherche à stimuler sa croissance, a déclaré son PDG à Reuters.

Dans le cadre de cette coentreprise, les compagnies aériennes géreront ensemble la capacité de vol sur des itinéraires choisis, coordonneront les horaires et partageront les recettes, mais il n'y aura pas d'investissement en capital ni de partage des coûts, a déclaré Antonoaldo Neves à Dubaï.

"Dans un périmètre géographique défini, nous travaillerons ensemble comme s'il s'agissait d'une seule entité. Cela nous permettra d'offrir plus d'alternatives aux clients", a déclaré M. Neves, ajoutant que la coentreprise entrera en vigueur à partir de 2025, une fois que les deux compagnies aériennes auront obtenu toutes les autorisations réglementaires.

De telles coentreprises sont courantes entre les compagnies aériennes européennes et américaines, mais il s'agit du premier partenariat de ce type entre le Moyen-Orient et la Chine, a déclaré M. Neves, ajoutant qu'Etihad est activement à la recherche d'autres opportunités de ce type dans le monde.

"C'est la voie à suivre à l'avenir. C'est ainsi que nous allons faire un bond en avant dans le développement des compagnies aériennes de la région", a-t-il déclaré.

Depuis la fin de la pandémie, les voyages en avion se sont multipliés, submergeant les aéroports et aidant les compagnies aériennes à devenir rentables. La Chine, qui était l'un des plus grands marchés de voyages à l'étranger avant l'apparition du COVID, a mis du temps à revenir.

Selon M. Neves, les relations entre le Moyen-Orient et la Chine sont bonnes, ce qui favorisera les voyages entre les deux régions.

"Les Chinois reviennent. Si vous voyez la demande aujourd'hui, elle est meilleure qu'il y a un an", a-t-il déclaré, ajoutant que les avions d'Etihad à destination du pays asiatique sont pratiquement pleins.

Propriété du fonds d'investissement d'Abou Dhabi ADQ, Etihad a enregistré des bénéfices nets en 2022 et 2023, mettant fin à des années de pertes dans le cadre d'un changement de stratégie qui consiste à supprimer les liaisons non rentables, à se concentrer sur les destinations moyen et long-courriers et à remettre en service les avions cloués au sol.

La compagnie aérienne a également décidé de ne pas passer de grosses commandes d'avions, contrairement à d'autres rivales, et de se concentrer plutôt sur des achats d'avions opportunistes.

La compagnie a convenu avec des bailleurs de prendre 16 nouveaux avions, dont les livraisons commenceront à partir de 2026.

Les nouveaux avions aideront Etihad à développer son réseau et ses vols et à soutenir la croissance qu'elle attend de sa coentreprise avec China Eastern, a déclaré M. Neves.

Etihad dispose d'une flotte d'environ 90 avions - contre 70 il y a un an - et prévoit d'ajouter six avions cette année, dont un Airbus A380 qui était entreposé. Elle ajoutera 10 avions supplémentaires en 2025, a-t-il ajouté. (Reportage d'Aditi Shah ; Rédaction de Chizu Nomiyama)