La Chine retrouve la deuxième boîte noire du vol de l'avion de China Eastern

PÉKIN, 25 mars (Reuters) - La Chine a retrouvé la deuxième boîte noire de l'avion de China Eastern Airlines qui s'est écrasé lundi dans les montagnes du sud de la Chine, a déclaré vendredi CAAC News, une publication gérée par l'administration chinoise de l'aviation civile.

L'appareil, un Boeing 737-800, effectuait un vol entre les villes de Kunming et de Canton. Il transportait 132 personnes, 123 passagers et neuf membres d'équipage. (Reportage Stella Qiu et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)