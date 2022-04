Le Boeing 737 MAX reprend son voyage en Chine malgré l'incertitude quant au retour du modèle

Le vol BOE631 est prévu plus de trois semaines après que le premier 737 MAX destiné à un client chinois depuis une immobilisation en 2019 ait commencé son voyage de Seattle à l'usine de finition de Boeing à Zhoushan.

L'avion, peint aux couleurs de Shanghai Airlines, est bloqué au sol à Guam depuis le 15 mars en raison d'un problème technique mineur.

Boeing n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le vol prévu vers Shanghai, qui se trouve au milieu d'un strict verrouillage lié au COVID-19, intervient alors que les autorités chinoises examinent minutieusement les processus de sécurité de China Eastern après le crash d'un 737-800 le 21 mars qui a tué les 132 personnes à bord.

Bien que ce modèle soit le prédécesseur du MAX, les analystes ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu'il pourrait freiner les efforts de Boeing pour regagner du terrain sur le plus grand marché aéronautique du monde et livrer plus de 140 jets 737 MAX déjà construits pour des clients chinois.

Début décembre, l'autorité de régulation de l'aviation chinoise a fourni aux compagnies aériennes une liste de correctifs nécessaires avant son retour aux vols commerciaux, qu'elle prévoyait pour le début de cette année. Jusqu'à présent, cependant, il n'y a eu que des vols d'essai.

China Eastern a cloué au sol l'ensemble de ses 223 avions 737-800 par mesure de précaution pendant que l'enquête sur le crash est menée. Les autorités chinoises dirigent l'enquête, mais le National Transportation Safety Board des États-Unis les aide à lire les boîtes noires de l'avion.

En fonction des résultats de l'enquête, China Eastern risque des conséquences telles que des amendes, des immobilisations d'avions et un traitement défavorable lors de la demande de nouvelles routes et de créneaux aéroportuaires, a déclaré Cheng Weng, analyste chez Morningstar.

China Eastern n'a pas publié de prévisions quant à la date à laquelle elle s'attend à ce que les livraisons de MAX reprennent, bien que son rival China Southern Airlines ait déclaré la semaine dernière qu'il pourrait prendre certains des avions cette année.