Le biréacteur chinois C919 en passe d'être certifié, les avions d'essai ayant terminé leur mission.

Le constructeur public Commercial Aircraft Corp of China (COMAC) a déclaré sur son compte officiel de médias sociaux que les six avions d'essai ont terminé les tâches de test alors que le programme entre dans la phase finale de réception d'un certificat de l'Administration de l'aviation civile de Chine qui est requis pour les opérations commerciales.

Cela marquerait une étape importante dans les ambitions de la Chine de grimper dans la chaîne d'approvisionnement de la fabrication. La société chinoise COMAC est désormais la troisième option sur le marché des avions de plus de 100 places, après que Boeing et Airbus aient conclu des accords pour reprendre la production d'avions concurrents fabriqués par Embraer et Bombardier.

Conçu pour concurrencer directement les familles Boeing 737 MAX et Airbus 320neo, le programme de l'avion C919 a été confronté à une série de problèmes techniques et à des contrôles plus stricts des exportations américaines, après avoir été lancé en 2008, selon Reuters.

Le client de lancement est la compagnie publique China Eastern Airlines, qui a passé une commande de cinq jets C919 en mars de l'année dernière. Le Changjiang Daily, un journal appartenant au gouvernement local de Wuhan, a déclaré dans un rapport du 8 juillet que la compagnie aérienne devrait prendre la première livraison en août.

Assemblé en Chine, l'avion s'appuie largement sur des composants occidentaux, notamment les moteurs et l'avionique.