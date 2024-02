China Eastern Airlines Corporation Limited est une société chinoise dont l'activité principale est la fourniture de services de transport aérien et de services étendus. La société est principalement engagée dans l'exploitation de services de transport aérien de passagers, de fret, de livraison de courrier, d'organisation de voyages et d'autres services de transport étendus. La société s'occupe également de transport aérien général, de maintenance d'aéronefs, de fabrication et de maintenance d'équipements d'aviation, d'agence de transport aérien pour des compagnies aériennes nationales et étrangères, d'autres activités connexes, de services d'agent d'assurance à temps partiel, de commerce électronique, de supermarché aérien, ainsi que de commerce de gros et de détail de marchandises. La société exerce ses activités sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Compagnies aériennes