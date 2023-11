Pékin (awp/afp) - Le patron de l'une des principales plateformes chinoises de diffusion en direct sur internet, notamment de jeux vidéo, a disparu après l'ouverture d'une enquête sur la diffusion de contenus illégaux sur le site, ont rapporté des médias étatiques.

Le fondateur et patron de DouYu, Chen Shaojie, n'a plus été vu en public depuis octobre et des spécialistes du secteur pensent que cela est lié à des soupçons de jeux d'argent illégaux menés sur la plateforme, a rapporté lundi le journal gouvernemental The Paper, basé à Shanghai.

DouYu, dont le géant chinois de l'internet Tencent est actionnaire, est coté aux Etats-Unis avec une capitalisation de 268 millions de dollars (environ 250 millions d'euros).

Interrogé mardi par l'AFP pour savoir si l'on savait où se trouvait M. Chen, un représentant de la société n'a fourni aucun détail, assurant que "les activités commerciales de DouYu se poursuivaient normalement".

Le Cover News, de Chengdu, a également rapporté que les collaborateurs de M. Chen ignoraient où il se trouvait et ne pouvaient le contacter.

Aucune confirmation officielle d'une éventuelle arrestation de M. Chen n'était disponible, mais de longues disparitions de hauts responsables en Chine sont fréquemment suivies de l'annonce qu'ils font l'objet d'une enquête.

Bao Fan, le patron milliardaire de la banque d'affaires privée China Renaissance, spécialisée dans les investissements dans la tech, s'est ainsi volatilisé deux semaines durant en février. Fin février, son entreprise a déclaré être "au courant" que M. Bao coopérait "à une enquête menée par certaines autorités" en Chine continentale.

La diffusion en direct sur internet représente un phénomène de plusieurs millions de dollars en Chine et génère d'énormes bénéfices pour les géants du e-commerce et les influenceurs.

Mais Pékin, soucieux de réprimer la diffusion de contenus perçus comme immoraux, a lancé des enquêtes sur plusieurs des principales plateformes ainsi que sur d'éminents influenceurs.

En mai, les autorités inquiètes de contenus pornographiques et "vulgaires" avaient lancé une enquête sur DouYu.

Le président chinois Xi Jinping a mené ces dernières années une croisade contre la corruption, qui a conduit nombre de chefs d'entreprise en prison, notamment dans le secteur financier et celui des nouvelles technologies.

Li Xiaopeng, ex-patron du géant étatique chinois China Everbright, spécialisé dans la gestion d'actifs, a ainsi été arrêté en octobre après une enquête pour corruption.

En septembre, Wang Bin, un ancien patron du plus gros assureur de Chine, China Life, a été condamné à la "peine de mort avec sursis" - une sentence généralement commuée en prison à vie - pour corruption.

