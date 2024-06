China Everbright Environment Group Ltd, anciennement China Everbright International Ltd, est une société holding d'investissement dont les activités principales sont liées à l'énergie et aux infrastructures. La société exerce ses activités dans quatre segments. Le segment Construction et exploitation de projets énergétiques environnementaux s'occupe de la construction et de l'exploitation d'usines de valorisation énergétique des déchets, de projets de traitement des déchets alimentaires, de projets de traitement et d'élimination des boues et autres. Le segment Greentech Project Construction and Operation s'occupe de la construction et de l'exploitation de projets intégrés d'utilisation de la biomasse, entre autres. Le segment Environmental Water Project Construction and Operation s'occupe de la construction, de la modernisation et de l'exploitation d'usines de traitement des déchets et d'autres projets. Le segment Autres s'occupe de la recherche et du développement de technologies de protection de l'environnement, de la fourniture de services technologiques liés à l'environnement et d'autres activités.

Secteur Services multiples aux collectivités