Certains détenteurs d'obligations de Sunac China n'ont pas reçu les paiements de coupon en retard - sources

Le défaut de paiement de 29,5 millions de dollars d'intérêts sur l'obligation d'octobre 2023 qui était due le mois dernier pourrait représenter le premier défaut de paiement à l'étranger sur une obligation publique par le troisième plus grand promoteur du pays en termes de ventes.

Les sources ont refusé d'être identifiées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias. Sunac a refusé de commenter.

Un défaut de paiement pourrait déclencher les dispositions de défaut croisé sur toutes les obligations du promoteur d'une valeur de 7,7 milliards de dollars sur les marchés financiers internationaux.

Depuis avril, Sunac a manqué quatre paiements de coupons en dollars pour un total de 104 millions de dollars, trois d'entre eux étant toujours en période de grâce.

La société a déclaré en mars qu'elle discutait de solutions pour sa dette avec ses créanciers offshore après les déclassements opérés par les agences de notation mondiales, et qu'elle cherchait des extensions de paiement avec les détenteurs d'obligations onshore.

Sunac est le quatrième plus grand émetteur parmi les promoteurs immobiliers chinois après China Evergrande Group et Kaisa Group, et le premier vendeur Country Garden, qui est considéré comme étant toujours financièrement sain.

Le secteur immobilier chinois a été frappé par une série de défauts de paiement sur des obligations offshore, mis en évidence par Evergrande, ainsi que par des échanges d'obligations, Zhongliang Holdings étant le dernier à prolonger ses paiements.