China Evergrande : Pourquoi Evergrande constitue un risque systémique potentiel

par Clare Jim

HONG KONG, 24 septembre (Reuters) - China Evergrande Group n'a pas versé les intérêts sur un emprunt obligataire dus jeudi, se rapprochant ainsi d'un éventuel défaut et d'une cessation de paiement qui pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble de l'économie en Chine, voire au-delà.

EVERGRANDE, QU'EST CE QUE C'EST ?

L'entreprise a été fondée en 1996 à Guangzhou par son président actuel, Ka Yan. Elle est devenue le deuxième promoteur immobilier de Chine avec un chiffre d'affaires d'environ 94 milliards d'euros en 2020, quelque 285 milliards d'euros d'actifs et plus de 1.300 projets immobiliers dans l'ensemble du pays. Le groupe est coté à la Bourse de Hong Kong depuis 2009.

Sa croissance rapide s'est appuyée notamment sur des achats de foncier financés par l'emprunt et la vente de milliers d'appartements avec de faibles marges.

Evergrande emploie quelque 200.000 personnes et fait travailler 3,8 millions de personnes chaque année sur ses chantiers.

Le ralentissement de la croissance du secteur immobilier ces dernières années l'a incité à diversifier ses activités, aussi bien dans l'assurance que dans l'eau en bouteille, les véhicules électriques ou le football.

POURQUOI LA DETTE D'EVERGRANDE EST-ELLE DEVENUE PRÉOCCUPANTE ?

En septembre de l'an dernier, une lettre que Reuters a pu consulter a montré qu'Evergrande avait sollicité le soutien des autorités de Pékin à un projet de restructuration financière de l'une de ses principales filiales. Plusieurs sources ont confirmé l'authenticité de la lettre mais Evergrande a dénoncé un faux.

En juin, le groupe a annoncé ne pas avoir remboursé dans les délais certains billets de trésorerie et en juillet la justice a gelé un peu moins de 20 millions d'euros de dépôts bancaires à la demande d'une banque.

Fin août, Evergrande a déclaré que la construction de certains projets était interrompue faute de paiements à des sous-traitants et des fournisseurs. Plusieurs sources ont déclaré à Reuters que plusieurs certaines échéances bancaires n'avaient pas non plus été honorées.

L'endettement total du groupe est estimé à 1.970 milliards de yuans (260 milliards d'euros), l'équivalent de 2% environ du produit intérieur brut (PIB) de la Chine.

COMMENT EVERGRANDE A-T-IL RÉDUIT SA DETTE ?

Evergrande a accru l'an dernier les efforts visant à réduire sa dette après l'annonce par les autorités de Pékin du plafonnement de trois grands ratios d'endettement, surnommés les "trois lignes rouges". Il est censé respecter ces nouvelles règles d'ici la fin 2022.

Le groupe a offert d'importantes remises sur certains projets immobiliers afin de doper ses ventes et vendu la majeure partie de son parc d'immobilier commercial. Il a parallèlement procédé à une augmentation de capital d'environ 472 millions d'euros et levé 1,5 milliard d'euros en introduisant en Bourse sa filiale de gestion immobilière, tandis que sa filiale de véhicules électriques vendait une partie de son capital pour près de 2,9 milliards d'euros.

Le 14 septembre, il a toutefois annoncé que ses projets de cessions d'actifs et de participations n'avaient pas enregistré de progrès notables.

QUEL RISQUE EVERGRANDE REPRÉSENTE-T-IL ?

La banque centrale chinoise avait déclaré en 2018 que plusieurs grandes entreprises, dont Evergrande, pourraient constituer un risque d'ordre systémique pour le système financier en Chine.

Les engagements financiers du groupe concernent 128 banques et plus de 120 institutions non-bancaires selon la lettre qui a fuité l'an dernier.

Des retards de paiement pourraient déclencher des situations de défaut car certaines institutions financières sont exposées à la fois directement et indirectement, via des instruments financiers de différentes natures.

Sur le marché de la dette en dollar, Evergrande représente 4% de l'encours total de dette à haut rendement émise par le secteur immobilier chinois selon les données de la banque DBS. Et un défaut pourrait provoquer un mouvement de vente sur ce segment du marché obligataire.

QUELLE EST LA PRÉSENCE DU GROUPE HORS DE CHINE CONTINENTALE ?

À Hong Kong, Evergrande possède une tour de bureaux et des immeubles résidentiels ainsi que deux projets résidentiels inachevés et un terrain pas encore construit.

Il a investi par ailleurs plusieurs milliards d'euros dans des acteurs du marché des technologies automobiles, comme le suédois NEVS, le néerlandais e-Traction et le britannique Protean.

Il est aussi actionnaire de coentreprises avec l'allemand Hofer et le suédois Koenigsegg.

QUE DISENT LES AUTORITÉS DE TUTELLE ?

En août, la banque centrale et l'autorité de régulation du secteur bancaire ont ordonné au groupe de réduire le risque lié à son endettement. Elles lui ont ensuite donné le feu vert pour renégocier des échéances avec des banques et d'autres créanciers, selon plusieurs médias.

(Reportage Clare Jim, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)