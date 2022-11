China Evergrande, criblée de dettes, rend des terrains à la ville de Wuhan

Données financières HKD USD EUR CA 2021 474 Mrd 60 759 M 59 301 M Résultat net 2021 12 038 M 1 543 M 1 506 M Dette nette 2021 485 Mrd 62 154 M 60 662 M PER 2021 1,82x Rendement 2021 7,06% Capitalisation 21 787 M 2 793 M 2 726 M VE / CA 2021 1,07x VE / CA 2022 1,03x Nbr Employés 163 119 Flottant 29,5% Graphique CHINA EVERGRANDE GROUP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 4 Dernier Cours de Clôture 1,65 HKD Objectif de cours Moyen 2,10 HKD Ecart / Objectif Moyen 27,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Shawn Siu Chief Executive Officer & Executive Director Cheng Qian Chief Financial Officer, Executive Director & VP Ka Yan Hui Chairman Shing Yim Chau Independent Non-Executive Director Qi He Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) CHINA EVERGRANDE GROUP 3.77% 2 785 CHINA VANKE CO., LTD. -21.20% 24 383 VONOVIA SE -49.81% 20 074 VINGROUP -32.70% 9 812 DEUTSCHE WOHNEN SE -40.91% 8 988 VINHOMES -42.74% 8 426