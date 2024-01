Le groupe China Evergrande retourne devant un tribunal de Hong Kong lundi dans une affaire très médiatisée pour décider de la liquidation du promoteur immobilier chinois qui a été au centre d'une crise de la dette en spirale dans la deuxième plus grande économie du monde.

Evergrande, le promoteur le plus endetté au monde avec un passif total de plus de 300 milliards de dollars, a plongé le secteur immobilier en difficulté dans la tourmente lorsqu'il a fait défaut sur sa dette en 2021. Ce point bas pour l'entreprise a aggravé la crise de la dette dans le secteur et a déclenché de nombreuses autres défaillances d'entreprises, ce qui a porté un coup dur à l'économie qui, à ce jour, continue de freiner la croissance.

Une décision de liquidation du promoteur, dont les actifs s'élèvent à 240 milliards de dollars, risquerait de secouer les marchés chinois de l'immobilier et des capitaux, déjà fragiles. La faible confiance des investisseurs et des consommateurs reste un frein majeur à l'économie chinoise, et tout nouveau coup porté aux marchés pourrait compromettre davantage les efforts des décideurs politiques pour relancer la croissance.

Le processus de liquidation pourrait être compliqué, avec des considérations politiques potentielles, étant donné les nombreuses autorités impliquées.

Mais elle devrait avoir peu d'impact sur les activités de l'entreprise, notamment sur les projets de construction de logements à court terme, car il faudra des mois, voire des années, au liquidateur offshore désigné par les créanciers pour prendre le contrôle des filiales en Chine continentale, une juridiction différente de celle de Hong Kong.

Evergrande travaille depuis près de deux ans sur un plan de restructuration de sa dette de 23 milliards de dollars avec le groupe ad hoc des détenteurs d'obligations. Le plan initial a échoué à la fin du mois de septembre, lorsque la société a annoncé que son fondateur milliardaire, Hui Ka Yan, faisait l'objet d'une enquête pour des délits présumés.

Le groupe ad hoc, qui était "fermement opposé" aux conditions révisées proposées par Evergrande en décembre, prévoit de se joindre à une demande de liquidation d'Evergrande lors de l'audience de lundi, ce qui pourrait augmenter les chances d'un ordre de liquidation immédiat de la part du tribunal, a rapporté Reuters la semaine dernière.

La demande de liquidation a été déposée pour la première fois en juin 2022 par Top Shine, un investisseur de Fangchebao, une filiale d'Evergrande, qui a déclaré que le promoteur n'avait pas respecté un accord de rachat des actions qu'il avait achetées dans la filiale.

La procédure de liquidation a été ajournée à plusieurs reprises et Linda Chan, juge à la Haute Cour de Hong Kong, a déclaré précédemment que l'audience de décembre serait la dernière avant qu'une décision ne soit prise quant à la liquidation d'Evergrande en l'absence d'un plan de restructuration "concret".