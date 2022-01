China Evergrande Group :

* LE GROUPE CHINA EVERGRANDE DÉCLARE QUE LES AUTORITÉS DE LA VILLE DE DANZHOU ONT ENVOYÉ UN ORDRE DE DÉMOLITION DE 39 BÂTIMENTS DE L'ÎLE OCEAN FLOWER LE 30 DÉCEMBRE.

* LE GROUPE CHINOIS EVERGRANDE DÉCLARE QUE L'ORDRE DE DÉMOLITION DE 39 BÂTIMENTS SUR L'ÎLE OCEAN FLOWER N'AFFECTE PAS LE RESTE DU DÉVELOPPEMENT.

* CHINA EVERGRANDE GROUP SAYS WILL ACTIVELY COMMUNICATE AND HANDLE ACCORDING TO THE ORDER