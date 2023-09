China Evergrande a déclaré vendredi qu'elle ne tiendrait pas la réunion prévue les 25 et 26 septembre, car le promoteur immobilier en difficulté estime qu'il est nécessaire de réévaluer les conditions de la restructuration proposée.

Le 22 mars, Evergrande a annoncé des plans de restructuration de sa dette offshore de 22,7 milliards de dollars. Mais depuis lors, les ventes du groupe n'ont pas été conformes aux attentes de l'entreprise.

"Sur la base de la situation actuelle de l'entreprise et des consultations avec ses conseillers et ses créanciers, l'entreprise considère qu'il est nécessaire de réévaluer les termes de la restructuration proposée pour répondre à la situation objective de l'entreprise et à la demande des créanciers", a déclaré l'entreprise dans un document.

Evergrande doit obtenir l'accord de plus de 75 % des détenteurs de chaque catégorie de dette pour approuver le plan, qui offre aux créanciers un ensemble d'options permettant d'échanger des dettes contre de nouvelles obligations et des instruments liés à des actions garantis par ses actions et celles de ses unités cotées à Hong Kong.

Avec un passif total de plus de 300 milliards de dollars, y compris la dette offshore, Evergrande a été au centre d'une crise de la dette immobilière, dans laquelle de nombreux promoteurs chinois se sont retrouvés en défaut de paiement au cours de l'année écoulée, ce qui a contraint nombre d'entre eux à entamer des négociations sur la restructuration de leur dette.

Par ailleurs, dimanche, la police du sud de la Chine a arrêté certains membres du personnel de l'unité de gestion de patrimoine d'Evergrande, ce qui laisse présager une nouvelle enquête qui pourrait aggraver les difficultés du géant de l'immobilier.