China Evergrande se voit imposer une autre condition par le HKEX pour lever l'arrêt de la négociation de ses actions

Les actions du promoteur immobilier endetté sont en suspens depuis le 21 mars alors que la société peine à rembourser ses fournisseurs et ses créanciers et à achever ses projets et ses maisons.

Top Shine Global Ltd, un investisseur dans l'unité Fangchebao d'Evergrande, a déposé en juin une demande de liquidation contre le promoteur pour ne pas avoir exécuté un pacte de rachat des actions Fangchebao à Top Shine.

China Evergrande tente d'obtenir le soutien des créanciers étrangers pour combattre la poursuite visant à la liquider, avant la première audience dans un tribunal de Hong Kong le 31 août.

Outre le rejet de cette requête, Evergrande devra également mener une enquête indépendante sur les 13,4 milliards de yuans (1,98 milliard de dollars) promis par une unité aux banques et publier ses résultats financiers en attente pour obtenir la levée de l'arrêt des opérations.

La société a également déclaré que son unité, Evergrande Real Estate, n'avait pas effectué le paiement du principal et des intérêts de ses obligations cotées à Shenzhen, au 8 juillet.

Les obligations ont une taille d'émission de 4,5 milliards de yuans, avec un taux d'intérêt nominal de 6,98 % et une durée de 3 ans.

"Evergrande Real Estate négociera activement avec les détenteurs d'obligations afin de parvenir à une solution consensuelle", a déclaré China Evergrande dans un dépôt https://bit.ly/3zaPk9M à la bourse, et tentera de résoudre les risques liés à la dette. (https://bit.ly/3o5UbTb)

La société, qui croule sous plus de 300 milliards de dollars de dettes, est considérée comme étant en défaut de paiement après avoir manqué ses obligations de paiement à la fin de l'année dernière.

(1 $ = 6,7565 yuan renminbi chinois)