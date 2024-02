Les experts en restructuration d'Alvarez & Marsal s'appuieront sur leurs relations en Chine et sur leur expérience en matière de restructuration d'entreprises complexes pour tenter de trouver une solution pour le géant de l'immobilier Evergrande, qui impliquera les créanciers, les autorités et les acheteurs de logements.

Tiffany Wong et Eddie Middleton, tous deux directeurs généraux chez A&M, ont été nommés par un tribunal de Hong Kong le mois dernier après l'approbation d'une demande de liquidation à l'issue d'environ 18 mois de négociations avec les créanciers offshore du China Evergrande Group.

Evergrande, fondé en 1996 par Hui Ka Yan, est devenu la figure emblématique du boom immobilier chinois des deux premières décennies des années 2000. Mais la société, dont le passif total s'élève à 300 milliards de dollars, a fait défaut sur sa dette offshore en 2021, et Hui fait l'objet d'une enquête pour des délits présumés.

L'avenir d'Evergrande est désormais entre les mains de Wong et Middleton, qui ont d'abord travaillé ensemble chez KPMG, et qui tentent soit de restructurer sa dette offshore, soit de s'engager dans une liquidation plus compliquée, un processus qui devrait voir l'implication de diverses autorités chinoises.

Pékin s'efforce de contenir les retombées de la crise de la dette dans le secteur immobilier, qui représente environ un quart de l'économie, et a fait de l'achèvement des maisons inachevées une priorité en raison des inquiétudes suscitées par l'agitation sociale.

La gestion de la restructuration d'Evergrande est particulièrement cruciale compte tenu de l'ampleur de ses opérations et de sa dette. Certains investisseurs internationaux spécialisés dans les créances douteuses estiment qu'il faudra jusqu'à 15 ans pour résoudre cette situation complexe, qui s'annonce comme l'une des plus grandes opérations de liquidation au monde.

"Tiffany est généralement celle qui gère la connexion à terre", a déclaré une personne qui a travaillé avec elle sur des dossiers de liquidation et qui a refusé d'être identifiée en raison du caractère sensible de l'affaire.

"Lorsqu'elle s'occupe de ces dossiers, elle identifie immédiatement toutes les autorités compétentes sur place et les contacte [...]. Eddie a tendance à s'occuper de la plupart des affaires offshore et Tiffany explique les aspects juridiques onshore, et essaie d'obtenir les directives politiques onshore".

Le duo et sa société A&M ont noué de bonnes relations avec les principaux investisseurs de la région, en particulier les fonds spéculatifs, grâce à leur style de travail flexible et transparent, selon deux sources distinctes qui ont travaillé au sein de la société.

A&M dispose d'une équipe de plusieurs dizaines de personnes basées en Chine continentale, a déclaré l'une des sources, ce qui en fait l'une des rares entreprises de restructuration mondiale à disposer d'une équipe importante sur place et qui pourrait faciliter le travail de liquidation d'Evergrande effectué par Wong et Middleton.

Wong, Middleton et A&M ont décliné toute demande de commentaire.

UN "CŒUR SOLIDE"

M. Middleton a passé 15 ans chez KPMG jusqu'en 2017, puis il est passé au groupe Asia Financial Restructuring de Houlihan Lokey pendant deux ans et demi avant de rejoindre A&M en juillet 2020.

Pendant son séjour à Hong Kong, M. Middleton a été liquidateur principal des activités de Lehman Brothers en Asie et liquidateur conjoint d'Oasis Hong Kong Airlines.

Wong a travaillé chez KPMG China pendant neuf ans jusqu'en 2019, date à laquelle elle a rejoint A&M, selon son profil LinkedIn, qui indique qu'elle a étudié à l'Université de technologie du Queensland en Australie. Elle a d'abord étudié la gestion d'entreprise et la psychologie pendant ses études universitaires en Australie, avant de se lancer dans la comptabilité.

Dans une interview accordée au Hong Kong Economic Journal en septembre dernier, Mme Wong a déclaré qu'il lui fallait un "cœur solide" pour s'acquitter de sa tâche de liquidatrice.

"Vous serez confronté à beaucoup d'émotions négatives dans le cadre de ce travail. Presque aucune des personnes que vous rencontrerez ne sera heureuse... Vous devez donc savoir comment gérer vos propres émotions, tout en ayant le sens des responsabilités", a-t-elle déclaré dans l'interview.

"(Dans la plupart des cas), nous essayons de sauver une entreprise plutôt que de la liquider", a-t-elle ajouté.

Mme Wong a supervisé la restructuration complexe de l'entreprise chinoise Luckin Coffee, qui s'est achevée en 2022, après que des obligations convertibles d'une valeur de 460 millions de dollars ont été restructurées avec succès, l'entreprise ayant payé une pénalité de 180 millions de dollars pour régler des accusations de fraude comptable.

La nomination de Wong et Middleton par le tribunal de Hong Kong est intervenue après que les quatre principaux cabinets comptables ont été considérés comme ayant un conflit d'intérêts qui les empêcherait d'être les liquidateurs d'Evergrande, selon deux sources juridiques.

PwC, par exemple, a été l'auditeur à long terme d'Evergrande, Deloitte a effectué une analyse de liquidation et KPMG a participé à la proposition de restructuration initiale du promoteur, selon les sources et les documents réglementaires.

Il ne reste plus qu'EY, mais les avocats du groupe ad hoc des détenteurs d'obligations offshore se sont opposés à sa nomination devant le tribunal

PwC, dans une déclaration à Reuters, a déclaré que son dernier rapport d'audit pour Evergrande concernait l'exercice financier au 31 décembre 2020 et que "nous avons démissionné depuis".

EY, Deloitte et KPMG n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le groupe ad hoc a fait pression pour que Middleton et Wong se voient confier le mandat de liquidateurs indépendants en raison de leur grande expérience dans le traitement de cas similaires, selon l'audience du mois dernier.

"Notre priorité est de faire en sorte que la plus grande partie possible de l'entreprise soit conservée, restructurée et reste opérationnelle. Nous poursuivrons une approche structurée afin de préserver et de restituer de la valeur aux créanciers et aux autres parties prenantes", a déclaré M. Wong à l'issue de l'audience. (Reportage de Scott Murdoch à Sydney, Xie Yu et Clare Jim à Hong Kong ; rédaction d'Anne Marie Roantree et Lincoln Feast).