Chine: le promoteur immobilier Sunac en défaut de paiement

Pékin (awp/afp) - Le promoteur Sunac, un des acteurs majeurs de l'immobilier en Chine, a annoncé jeudi un défaut de paiement sur un remboursement d'intérêt, dans un contexte de crise du secteur alimentée par les déboires du géant Evergrande.

Sunac, qui devait quelque 28 millions d'euros, n'avait "pas remboursé" la somme à l'expiration d'un délai de grâce, a indiqué jeudi le groupe dans un communiqué adressé à la bourse de Hong Kong où le groupe est coté.

L'immobilier et la construction pèsent plus du quart du PIB de la Chine et servent de locomotive à bien d'autres secteurs, comme l'acier ou l'ameublement.

Mais pour réduire l'endettement du secteur, Pékin a durci en 2020 les conditions d'accès au crédit pour les promoteurs immobiliers.

Depuis, de nombreux promoteurs se retrouvent à court de liquidités, dont le numéro un du secteur Evergrande.

La mauvaise santé financière du poids lourd de l'immobilier en Chine pénalise par ricochet ses concurrents, les acheteurs se montrant de plus en plus réticents à investir dans la pierre.

Le secteur immobilier connaît des "changements radicaux" qui ont entraîné pour Sunac une "baisse significative" des ventes depuis le second trimestre 2021 et un accès à de nouveaux financements "de plus en plus difficile", a admis le groupe basé à Tianjin (nord).

Sunac est le plus gros promoteur chinois à faire défaut cette année. Deux autres échéances sont attendues la semaine prochaine.

De son côté, Evergrande, étranglé par une dette abyssale estimée l'an dernier à quelque 260 milliards d'euros, avait fait défaut sur des remboursements en décembre 2021.

