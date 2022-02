Deux autres actifs immobiliers d'Evergrande sont repris par des entreprises d'État

Ces prises de contrôle interviennent alors que le promoteur a du mal à mener à bien ses projets, compte tenu de son passif de plus de 300 milliards de dollars.

Le 26 janvier, le promoteur immobilier le plus endetté au monde a transféré son contrôle sur un parc à thème appelé Evergrande Fairyland dans le district de Nansha à Guangzhou à Minmetals International Trust Co, selon les registres.

Par ailleurs, le 11 février, Evergrande a retiré sa participation dans un projet résidentiel à Dongguan, dans la province du Guangdong, qui est désormais sous le contrôle de China Everbright Group.

Les registres n'indiquent pas le montant en jeu dans ces transactions.

Les médias locaux ont été les premiers à faire état de ce changement de contrôle des actifs.

Pékin encourage les entreprises d'État et les grands promoteurs immobiliers à acquérir des actifs auprès de sociétés immobilières à court de liquidités afin d'alléger la pression sur les liquidités, et leur a permis de lever plus facilement des fonds pour ces opérations.

Le mois dernier, Minmetals Trust a acheté les parts de deux projets d'Evergrande pour un total de 80 millions de yuans (12,67 millions de dollars), dans un cas rare où une société fiduciaire a repris les actifs d'un promoteur en difficulté.

(1 $ = 6,3127 yuan renminbi chinois)