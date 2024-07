Le ministère chinois des finances procède à des contrôles plus rigoureux du travail effectué par les quatre grands cabinets d'audit pour le compte d'entreprises locales, ont déclaré trois personnes au fait de la question, alors que l'on craint que les auditeurs n'en fassent pas assez pour découvrir les malversations commises par les entreprises.

Ce contrôle plus strict, qui n'a pas été signalé précédemment, concerne principalement Deloitte, EY, PwC, KPMG et leurs audits de certaines sociétés financières ainsi que de sociétés à fort effet de levier, ont déclaré ces personnes.

Il a débuté il y a quelques mois et fait suite à une enquête réglementaire sur les "intermédiaires" du géant immobilier China Evergrande Group, c'est-à-dire les auditeurs, les agences de notation et d'autres prestataires de services financiers.

Les autorités ont découvert qu'Evergrande, qui n'a pas remboursé sa dette et dont la liquidation a été ordonnée, avait gonflé ses revenus de 78 milliards de dollars.

Ce n'est qu'un des nombreux promoteurs immobiliers qui ont fait défaut sur leur dette - une crise qui a entravé la croissance économique et suscité des inquiétudes quant au degré d'exposition des sociétés financières au secteur. Ce mois-ci, les autorités de régulation chinoises se sont engagées à lutter contre la fraude financière, afin de rétablir la confiance dans les marchés boursiers en difficulté du pays.

Le ministère des finances procède à des vérifications de routine des audits réalisés par les quatre grands, mais cette année, il a exigé beaucoup plus de documents qu'auparavant et le nombre de demandes de renseignements auxquelles les cabinets d'audit ont dû répondre a augmenté, ont déclaré les personnes interrogées.

Selon deux des sources, le ministère est particulièrement intéressé par les audits des petits prêteurs et des prêteurs faibles des provinces chinoises surendettées.

Les audits des sociétés chinoises de gestion d'actifs sont également scrutés à la loupe, a indiqué une source. Les audits des entreprises d'État à fort effet de levier et des promoteurs immobiliers font également l'objet d'un examen minutieux, a déclaré la deuxième personne.

Toutes les sources, dont deux ont une connaissance directe de l'examen, ont refusé d'être identifiées en raison du caractère sensible de la question.

Le ministère des finances et les quatre grands cabinets n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Les quatre grands cabinets ont établi une présence substantielle en Chine au cours des deux dernières décennies, à mesure que les entreprises chinoises cherchaient à se faire coter à Hong Kong et à l'étranger et que la deuxième économie mondiale s'ouvrait davantage aux investisseurs étrangers.

Mais les problèmes d'Evergrande ont mis en évidence l'incapacité des auditeurs à "détecter les problèmes avant qu'il ne soit trop tard", a déclaré Francine McKenna, fondatrice de la lettre d'information sur la comptabilité et l'audit The Dig.

"Le ministère des finances s'inquiète à juste titre de savoir si les sociétés de services financiers chinoises sont vulnérables aux problèmes actuels du secteur immobilier", a-t-elle déclaré.

Elle ajoute que les régulateurs sont probablement désireux de savoir si les cabinets d'audit ont bien cerné les problèmes tels que l'exposition aux créances douteuses et l'ampleur de l'effet de levier dans les entreprises clientes.

PwC risque une amende record d'au moins 1 milliard de yuans (138 millions de dollars) en raison de manquements dans l'audit d'Evergrande, a rapporté Bloomberg en mai.

L'une des sources a déclaré que l'amende était encore en cours de finalisation et qu'il était peu probable qu'elle soit annoncée ce mois-ci.

Avant même que les projecteurs ne soient braqués sur le travail de PwC pour Evergrande, Deloitte a été condamné l'an dernier par les autorités chinoises à une amende de 30,8 millions de dollars pour avoir manqué à son devoir d'évaluation de la qualité des actifs de China Huarong Asset Management.

Huarong n'a pas publié ses résultats pour 2020 dans les délais impartis et a finalement enregistré une perte considérable. Elle a ensuite dû se soumettre à une restructuration menée par le gouvernement, qui a entraîné la vente d'activités non essentielles. (Reportage de Julie Zhu et Xie Yu à Hong Kong ; rédaction de Sumeet Chatterjee et Edwina Gibbs)