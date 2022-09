En bas ... mais pas en dehors

Les marchés mondiaux ont survécu à un double coup de poing de la Banque centrale européenne (BCE) et du président de la Réserve fédérale Jerome Powell jeudi, donnant aux investisseurs l'espoir que l'Asie puisse terminer une semaine meurtrière sur une rare obligation positive.

La BCE a relevé les taux d'intérêt d'un montant sans précédent de 75 points de base et M. Powell a signalé que la Fed ferait de même dans le courant du mois, preuve supplémentaire que les banques centrales restent déterminées à faire baisser l'inflation, quels que soient les dommages collatéraux.

"Nous prévoyons de relever encore les taux d'intérêt, car l'inflation reste beaucoup trop élevée", a prévenu la présidente de la BCE, Christine Lagarde, tandis que Powell a déclaré : "Nous devons continuer jusqu'à ce que le travail soit fait."

Cette décision fait suite à une hausse de 75 points de base décidée par le Canada 24 heures plus tôt, tandis que l'un des plus importants paquets fiscaux jamais adoptés par la Grande-Bretagne en temps de paix pour faire face à la crise énergétique laisse penser que la politique monétaire britannique pourrait être resserrée plus rapidement.

Compte tenu de tout cela, les actions mondiales ont bien fait d'augmenter pour une deuxième journée - marquant la première série de deux jours de gains depuis les 24-25 août. Les financières, en particulier, ont apprécié la perspective de taux plus élevés.

Plus surprenant encore, les rendements obligataires ont peu changé au cours de la journée, les rendements des gilts britanniques revenant d'un sommet de 11 ans plus tôt. Peut-être que les marchés ne peuvent pas supporter autant de resserrement politique en une semaine.

En Asie, vendredi, l'attention se porte une fois de plus sur la Chine. Sur le front des données, l'inflation des prix à la consommation et à la production pour le mois d'août sera publiée, tandis que les investisseurs surveilleront l'évolution de la crise qui touche le promoteur immobilier Evergrande.

Le groupe assiégé - le promoteur le plus endetté au monde, avec plus de 300 milliards de dollars de dettes - a nommé cette semaine un administrateur judiciaire pour saisir son siège social à Hong Kong.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés vendredi :

IPC et IPP de la Chine (août)

Masse monétaire du Japon (août)

Réserves de change de l'Inde

Chômage au Canada (août)