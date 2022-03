Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a clôturé jeudi en hausse de 7,04%, dans le sillage de son envolée de 9% la veille, les investisseurs semblant revigorés par les promesses du gouvernement chinois de soutenir les marchés.

L'indice Hang Seng de la Bourse de Hong a bondi de 7,04 %, soit 1.413,73 points, pour atteindre 21.501,23 points.

En Chine continentale, la Bourse de Shanghai a avancé de 1,40 %, soit 44,33 points, pour atteindre 3.215,03 points, et celui de Shenzhen, deuxième bourse de Chine, a pris 2,24 %, soit 46,76 points, pour atteindre 2.133,01 points.

En début de semaine, le confinement de plusieurs villes et régions de Chine décidé face à une recrudescence de cas de contamination au Covid-19, et le recul du secteur technologique avaient mis à mal les marchés chinois inquiets.

Mais l'agence de presse Chine Nouvelle a rassuré les investisseurs mercredi en annonçant que les dirigeants financiers du pays se sont engagés à maintenir la stabilité des marchés de capitaux et à aider le secteur immobilier en difficulté.

Ces nouvelles ont suscité un regain d'enthousiasme des investisseurs à la bourse de Hong Kong, où les entreprises technologiques de la Chine continentale ont souffert cette année d'une vente massive en raison des inquiétudes concernant les restrictions mises en place par la Chine et les autorités américaines.

L'indice des valeurs technologiques de la Bourse de Hong Kong a enregistré une hausse de plus de 7% jeudi contre plus de 20% la veille, un record.

Les poids lourds du secteur ont poursuivi leur progression fulgurante, avec Alibaba, Tencent, JD.com, XD Inc et Meituan enregistrant une hausse située entre 6 et 16 %.

"A court terme, ce sont les flux de fonds et les liquidités qui font grimper l'ensemble du marché, en raison d'un niveau de valorisation très bas", a déclaré Kenny Wen, d'Everbright Sun Hung Kai Co.

"Mais la poursuite de la hausse du marché dépend vraiment de l'environnement réglementaire et de la reprise des bénéfices des entreprises".

Il a ajouté que "les (entreprises du secteur) de la technologie vont continuer à se redresser, mais il reste difficile pour elles de retrouver les niveaux précédents".

L'optimisme quant au fait que la répression de la Chine à l'égard de l'industrie technologique pourrait être en train de s'atténuer a soulevé des interrogations au sein d'autres secteurs, également dans le collimateur de Pékin, notamment celui des casinos et des promoteurs immobiliers.

Le géant de l'immobilier Evergrande en difficulté, a bondi de près de 18%, après un gain de 11% mercredi, grâce à l'espoir d'un soutien du gouvernement.

dan/axn/juf/eb