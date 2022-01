ajoute clôture

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a clôturé en hausse de plus de 3% jeudi après la décision de Pékin d'assouplir sa politique monétaire, une mesure qui a dopé les actions des géants chinois de la technologie et de l'immobilier en difficulté.

L'indice composite Hang Seng a gagné 3,42% pour atteindre 24.952,35 points.

De son côté, l'indice composite de la Bourse de Shanghai a reculé de 0,09% à 3.555,06 points tandis Shenzhen perdait 0,92% à 2.412,69 points.

Parmi les géants de l'immobilier, Sunac a progressé de plus de 15% et Country Garden de 4,4%. Evergrande, en grande difficulté depuis des mois, a gagné 4,7%.

Du côté des grands groupes technologiques, le spécialiste de la livraison de repas Meituan a enregistré la plus forte progression (+11%), suivi par la société de jeux XD (+10%).

Le géants du e-commerce Alibaba, de l'internet Tencent et celui du commerce en ligne JD.com ont gagné entre 5,9% et 6,6%.

"Le nouveau cycle d'assouplissement est arrivé comme prévu", a commenté Xu Chi, de Zhongtai Securities. "Les marchés d'actions devraient rester positifs" alors que l'appétit pour le risque s'accroît chez les investisseurs, a-t-il ajouté.

La Banque centrale chinoise a abaissé jeudi pour la seconde fois en l'espace d'un mois l'un de ses taux d'intérêt de référence, une mesure destinée à soutenir l'économie dans un contexte d'essoufflement de la reprise.

Le "loan prime rate" (LPR) à un an, qui constitue la référence des taux les plus avantageux que les banques peuvent offrir aux entreprises et aux ménages, a été abaissé à 3,70%. Il était jusque-là de 3,80% et avait déjà été abaissé en décembre.

La mesure doit permettre de réduire les coûts d'emprunt sur le marché.

Cette annonce est intervenue quatre jours après la publication des chiffres de la croissance en Chine, qui ont montré un ralentissement au quatrième trimestre 2021 (+4% après 4,9% au précédent).

dan/ssy/juf/roc/cco