China Evergrande Group, anciennement Evergrande Real Estate Group Limited, a pour principale activité la promotion immobilière. La société exerce ses activités dans quatre secteurs : Développement immobilier, Investissement immobilier, Gestion immobilière et Autres activités. Le secteur Autres activités est engagé dans la construction immobilière, la fourniture d'hôtels et d'autres services liés à la promotion immobilière, l'assurance et les produits de consommation rapide. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société est également engagée dans la production d'eau minérale et la production alimentaire.