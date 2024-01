Un tribunal de Hong Kong a ordonné lundi la liquidation du groupe China Evergrande, une décision qui risque de faire des vagues sur les marchés financiers chinois en difficulté, alors que les responsables politiques s'efforcent de contenir la crise qui s'aggrave.

RÉACTION DU MARCHÉ :

Les transactions ont été interrompues pour les actions de China Evergrande, China Evergrande New Energy Vehicle Group, et Evergrande Property Services.

L'indice de référence Hang Seng a clôturé en hausse de 0,8 %.

COMMENTAIRE :

HAO HONG, PARTENAIRE ET ÉCONOMISTE EN CHEF CHEZ GROW INVESTMENT GROUP, HONG KONG

"Il n'est pas certain que la décision rendue aujourd'hui par le tribunal de Hong Kong puisse aboutir à la reconnaissance des trois tribunaux désignés en Chine continentale dans le cadre d'un arrangement juridique 2021".

"Si le tribunal de Hong Kong peut nommer un liquidateur, sans la reconnaissance du tribunal de Chine continentale, il est difficile d'exécuter le processus de liquidation, car le liquidateur n'aura pas beaucoup de pouvoir sur les actifs d'Evergrandes, qui se trouvent pour la plupart en Chine continentale.

"Que le processus de liquidation puisse être mis en œuvre ou non, Evergrande s'est négociée comme si elle allait faire faillite. Ses obligations se négocient à moins de deux cents pour un dollar."

FERN WANG, CHERCHEUR PRINCIPAL, KT CAPITAL GROUP, HONG KONG

"La situation d'Evergrande est plus compliquée que celle des autres promoteurs, car son fondateur Hui Ka Yan est en état d'arrestation et sa principale filiale en Chine, Hengda Real Estate Group, fait l'objet d'une enquête."

"L'enquête a empêché la société d'émettre de nouvelles dettes et limite sa capacité à conclure un accord avec ses créanciers.

"Les espoirs de redressement sont sombres compte tenu du lourd endettement de la société et de la position souvent structurellement subordonnée des créanciers extraterritoriaux.

REDMOND WONG, CHIEF CHINA STRATEGIST, SAXO MARKETS, HONG KONG

"Pour les créanciers étrangers, l'accent sera mis sur le fait de savoir si le liquidateur réussira dans ses demandes d'assistance auprès des tribunaux continentaux de Shanghai, Shenzhen et Xiamen dans le cadre du mécanisme de coopération établi en 2021, et s'il parviendra à mettre la main sur des actifs sur le continent."

"Pour les actionnaires de la société cotée (d'Evergrande) à Hong Kong, la probabilité d'obtenir quoi que ce soit de la procédure de liquidation est très faible."

RAYMOND CHENG, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE SUR LA CHINE, CGS-CIMB SECURITIES, HONG KONG

"L'ordre de liquidation sera certainement négatif pour Evergrande elle-même. Le liquidateur désigné se débarrassera des actifs de la société dès que possible, et le prix risque d'être très mauvais.

"Cela pourrait affecter le sentiment du secteur à court terme, mais la restructuration d'Evergrande a ses propres problèmes. Il est possible que d'autres promoteurs soient disposés à faire davantage de compromis dans les négociations, car ils craignent que les créanciers ne demandent la liquidation."

KENNY NG, STRATÈGE EN VALEURS MOBILIÈRES, CHINA EVERBRIGHT SECURITIES INTERNATIONAL COMPANY, HONG KONG

"Cela pourrait avoir un impact supplémentaire sur la confiance des créanciers continentaux et accroître la difficulté de la restructuration d'Evergrande en Chine continentale."

"Cela pourrait également affecter la confiance des investisseurs dans le secteur de l'immobilier en Chine continentale et la volonté des résidents de la Chine continentale d'acheter des propriétés. Cela pourrait avoir un effet modérateur sur l'économie et le marché des capitaux."

CHRIS BEDDOR, DIRECTEUR ADJOINT DE LA RECHERCHE SUR LA CHINE, GAVEKAL DRAGONOMICS, HONG KONG

"Evergrande est un cas unique à bien des égards, mais il souligne que la situation générale des promoteurs immobiliers ne s'est pas améliorée de manière significative au cours des derniers mois. En fait, le secteur continue de se dégrader à certains égards".

"Il existe également un mécanisme de transmission assez clair de l'impact de cette situation sur le marché continental : le sentiment des acheteurs de logements. Les acheteurs potentiels restent très réticents à l'idée d'acheter des maisons prévendues par des promoteurs en difficulté, ce qui se reflète dans les données.

NICHOLAS CHEN, ANALYSTE, CREDITSIGHTS, SINGAPOUR

"Pour d'autres promoteurs chinois en difficulté, le sentiment général du marché serait sans aucun doute affecté."

"Les cas d'Evergrande et de Jiayuan, qui ont également fait l'objet d'une ordonnance de liquidation en mai de l'année dernière, montrent que les promoteurs défaillants doivent présenter un plan de restructuration concret aux tribunaux de Hong Kong, et qu'ils ne disposent pas d'une marge de manœuvre perpétuelle pour le faire.

"En ce qui concerne la réglementation, nous pensons que l'environnement politique de plus en plus favorable devrait permettre au secteur immobilier à court d'argent de respirer un peu... Nous nous attendons à ce que le soutien réglementaire reste bifurqué et biaisé en faveur des promoteurs les plus solides (principalement liés à l'État)."

DAMIEN BOEY, CHIEF MACRO STRATEGIST, BARRENJOEY, SYDNEY

"La meilleure chose que vous puissiez faire en tant que décideur politique... est de vous assurer que vous prenez le contrôle de ces processus de débouclage et de les rendre ordonnés. Et je pense que c'est ce qu'ils font.

"Si vous y parvenez, vous éviterez de nouvelles explosions et des problèmes imprévus dans le secteur de l'immobilier. Et vous pourrez éviter certains dommages collatéraux.

"Je pense que nous sommes plus proches de la fin de ce cycle de liquidation que du début, à condition que les décideurs politiques fassent ce que le marché attend d'eux, c'est-à-dire stimuler la croissance et soutenir le secteur de l'immobilier.

ANDREW COLLIER, DIRECTEUR GÉNÉRAL, ORIENT CAPITAL RESEARCH, HONG KONG

"La liquidation d'Evergrande est un signe que la Chine est prête à aller jusqu'au bout pour étouffer la bulle immobilière. C'est une bonne chose pour l'économie à long terme, mais très difficile à court terme."

MATT SIMPSON, ANALYSTE PRINCIPAL DU MARCHÉ, CITY INDEX, BRISBANE

"Je pense que la plus grande surprise est qu'il ait fallu autant de temps pour liquider Evergrande. L'élimination du bois mort devrait être considérée comme un élément positif, mais je doute que cette seule nouvelle stimule la confiance dans le secteur immobilier."

CONTEXTE

* Evergrande a fait défaut sur sa dette offshore à la fin de 2021, devenant un symbole de la crise de la dette qui a englouti le secteur immobilier chinois.

* Le promoteur le plus endetté au monde a environ 300 milliards de dollars de dettes et 240 milliards de dollars d'actifs.

* La demande de liquidation a été déposée en juin 2022 par Top Shine, un investisseur de Fangchebao, une unité d'Evergrande, qui a déclaré que le promoteur n'avait pas respecté un accord de rachat des actions qu'il avait achetées dans la filiale.

* Evergrande travaillait depuis deux ans sur un plan de réaménagement de la dette de 23 milliards de dollars.

* Son plan initial a été anéanti fin septembre lorsqu'elle a annoncé que son fondateur milliardaire, Hui Ka Yan, faisait l'objet d'une enquête pour des délits présumés.

* Un groupe ad hoc de détenteurs d'obligations s'est rangé du côté du promoteur en s'opposant à la demande de liquidation jusqu'à la dernière audience début décembre. (Reportage des bureaux de Reuters en Asie ; Compilation et édition par Subhranshu Sahu ; Edition par Jan Harvey)