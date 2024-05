La Chine autorisera les autorités locales à acheter certaines maisons à des prix "raisonnables" afin de fournir des logements abordables, a déclaré le vice-premier ministre He Lifeng lors d'une réunion en ligne sur la politique du logement vendredi, a indiqué l'agence de presse officielle Xinhua.

La Chine va réduire les taux d'intérêt des prêts hypothécaires et les ratios d'acompte pour les acheteurs de logements afin de stimuler la demande immobilière morose, selon trois déclarations publiées par sa banque centrale vendredi.

COMMENTAIRES : LARRY HU, CHIEF CHINA ECONOMIST, MACQUARIE "Dans l'ensemble, c'est une direction positive et encourageante, que les gouvernements interviennent pour acheter des stocks de logements.

"Mais pour évaluer l'ampleur de l'impact, les questions clés sont de savoir qui financera l'achat et combien il financera en fin de compte. En effet, le financement des gouvernements locaux serait beaucoup plus limité que celui du gouvernement central. L'impact de la baisse des taux hypothécaires serait limité parce que la demande reste insuffisante et c'est pourquoi le gouvernement doit être l'acheteur en dernier ressort".

CONTEXTE : * Les diverses mesures prises par la Chine depuis 2022 n'ont pas réussi à redresser le secteur immobilier, qui représentait un cinquième de l'activité économique à son apogée et reste un frein à la croissance. * Au cours des dernières années, un nombre croissant de promoteurs immobiliers ont manqué à leurs obligations de remboursement de la dette et une poignée d'entre eux, dont le groupe China Evergrande, ont fait l'objet d'une ordonnance de liquidation. * Les banques ont été réticentes à tenir compte des incitations répétées de Pékin à soutenir le crédit au secteur en difficulté, compte tenu des risques d'augmentation des prêts irrécouvrables. * Les gouvernements central et locaux de la Chine poursuivent leurs politiques visant à éliminer le stock de logements invendus. * Les grandes villes, comme Pékin et Shenzhen, ont assoupli les restrictions à l'achat de logements, et certaines autorisent les acheteurs à échanger leur ancien logement contre un nouveau.